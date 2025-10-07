Джеррард о падении в матче с «Челси»: «Дерьмово себя чувствую от этой истории. Я все еще жалею, что не выиграл АПЛ. Я чувствовал, что должен принести «Ливерпулю» титул»

Стивену Джеррарду жаль, что его ошибка помешала «Ливерпулю» выиграть АПЛ.

В сезоне-2013/14 капитан «Ливерпуля» Джеррард поскользнулся и потерял мяч в матче с «Челси», что привело к голу. Лондонцы выиграли 2:0. Перед тем матчем «Ливерпуль» опережал «Сити» на три очка за три тура до конца чемпионата, но упустил чемпионство – титул взяли «горожане».

«Не уверен, что всплывает чаще всего. Мне нравится говорить о хорошем. Стамбул, «Олимпиакос», Кубок Англии, ну, сборная Англии... В общем, в таких случаях чувствуешь себя круто.

А когда я даю интервью или вижу по телеку клип, где я отдаю дерьмовый пас в футболке Англии, плохо играю или не забиваю пенальти, я чувствую себя дерьмово.

И то же касается той истории с «Челси ». Мне от нее дерьмово. Что есть, то есть. Мне приходится с этим жить. Я это пережил, я это контролирую. Всплывает ли это каждый день моей жизни? Нет, не всплывает. Должен ли я это принять и быть мужиком? Да, я не могу это изменить. Но все эти дерьмовые моменты иногда дают о себе знать. Впрочем, и хорошие тоже.

И я сижу здесь сейчас и все еще жалею, что не выиграл Премьер-лигу. Не только в том году, а в каждом из них. Потому что я чувствовал в «Ливерпуле », что, будучи капитаном, я должен был принести титул. Так что мне приходится взять ответственность и признать это. Но я не думаю про отдельные моменты слишком много», – сказал экс-хавбек «Ливерпуля».

