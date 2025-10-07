Шченсны не хотел переходить в «Барсу»: «Моя жена настояла – может, просто хотела выгнать меня из дома. Я готовился самореализоваться как отец, наконец-то помогать по дому»

Войчех Шченсны признался, что на переходе в «Барселону» настояла его жена.

Польский вратарь присоединился к каталонскому клубу по ходу прошлого сезона, возобновив карьеру.

«Быть отцом – это, безусловно, самая важная роль в моей жизни. Я не знаю, насколько хорошо я ее выполняю, вам лучше спросить мою жену и детей. Это самый сложный матч, который я когда-либо играл, но он приносит наибольшее удовлетворение.

Возвращение в футбол и выступление за «Барселону» не были для меня очевидным вариантом. Я не хотел этого делать; я готовился стать полноценным отцом, который наконец-то будет помогать по дому и самореализуется как родитель. Но моя жена настояла.

По сей день я не знаю, увидела ли она в этом прекрасную возможность для меня или просто хотела выгнать меня из дома. В любом случае, у нее получилось, и я очень благодарен», – сказал Шченсны .