Ткаченко об Умярове: «Уедет в Европу в следующем году. Как минимум у трех клубов есть устойчивый интерес. Он очень нравится «Бетису»
– В апреле вы называли Наиля Умярова лучшим игроком сезона.
– Я и сейчас так считаю. Продление контракта Умярова со «Спартаком» основано на обещании клуба о готовности к сделке – с четко оговоренной ценой, за которую Наиль может уехать в европейский клуб. И в следующем году он уедет.
– Откуда такая уверенность?
– Как минимум три клуба имеют устойчивый интерес к Умярову. Сначала они его нашли через статистические системы – и спрашивали мое мнение о Наиле, поэтому я и знаю об интересе. Дальше начали следить за ним – уровень подтвердился. Если ничего не изменится, следующим летом Умяров уйдет из «Спартака».
– Он этого хочет?
– Он очень хочет в европейскую лигу. Поэтому контракт со «Спартаком» сформулирован именно так, как сформулирован.
– Умяров по-прежнему сотрудничает с Павлом Андреевым?
– У Умярова испанский агент. Достаточно давно.
– Вы представитель этого агента в России?
– Нет, вообще никак, я ни разу в жизни не разговаривал с Умяровым.
– Но вы очень осведомлены о его делах.
– Потому что ко мне обращаются зарубежные клубы. Наше взаимодействие с ними предполагает ответственное отношение к информации, которую я им даю. Это репутационная составляющая работы.
– Клубы какого статуса интересуются Умяровым?
– Не очень корректно называть клубы. Могу сказать, что он очень нравится спортивному департаменту «Бетиса». Все, больше не скажу, – сказал глава компании ProSports Management в интервью Спортс”.
