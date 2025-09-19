  • Спортс
  Ткаченко об Умярове: «Уедет в Европу в следующем году. Как минимум у трех клубов есть устойчивый интерес. Он очень нравится «Бетису»
Ткаченко об Умярове: «Уедет в Европу в следующем году. Как минимум у трех клубов есть устойчивый интерес. Он очень нравится «Бетису»

Герман Ткаченко заявил, что Наиль Умяров перейдет в европейский клуб через год.

– В апреле вы называли Наиля Умярова лучшим игроком сезона.

– Я и сейчас так считаю. Продление контракта Умярова со «Спартаком» основано на обещании клуба о готовности к сделке – с четко оговоренной ценой, за которую Наиль может уехать в европейский клуб. И в следующем году он уедет.

– Откуда такая уверенность?

– Как минимум три клуба имеют устойчивый интерес к Умярову. Сначала они его нашли через статистические системы – и спрашивали мое мнение о Наиле, поэтому я и знаю об интересе. Дальше начали следить за ним – уровень подтвердился. Если ничего не изменится, следующим летом Умяров уйдет из «Спартака».

– Он этого хочет?

– Он очень хочет в европейскую лигу. Поэтому контракт со «Спартаком» сформулирован именно так, как сформулирован.

– Умяров по-прежнему сотрудничает с Павлом Андреевым?

– У Умярова испанский агент. Достаточно давно.

– Вы представитель этого агента в России?

– Нет, вообще никак, я ни разу в жизни не разговаривал с Умяровым.

– Но вы очень осведомлены о его делах.

– Потому что ко мне обращаются зарубежные клубы. Наше взаимодействие с ними предполагает ответственное отношение к информации, которую я им даю. Это репутационная составляющая работы.

– Клубы какого статуса интересуются Умяровым?

– Не очень корректно называть клубы. Могу сказать, что он очень нравится спортивному департаменту «Бетиса». Все, больше не скажу, – сказал глава компании ProSports Management в интервью Спортс”.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
