Собчак о выставке «Зенит» 💙 Петербург. 100 лет вместе»: «Прониклась уважением к непростой истории родной северной столицы. «Зенит» – неизменная часть культурного кода города»

Ксения Собчак назвала «Зенит» частью культурного кода Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге проходит выставка «Зенит» 💙 Петербург. 100 лет вместе» о связи клуба с городом.

«Скажу честно, я вообще не фанат футбола, но случайно, когда была в Петербурге, оказалась на выставке «Зенит» 💙 Петербург. 100 лет вместе». И удивилась.

Во-первых, удивило, что про футбол вообще кто-то способен рассказывать небанально – не про победы, кубки, футболистов и очки, а как про культурный феномен, что ли.

Во-вторых, зенитовская выставка – это не просто красивая картинка или исторический таймлайн, это своеобразная метафора любви петербуржцев к своему родному городу и клубу (подтверждаю, любить город мы умеем ярко, эмоционально и местами трогательно) 😉. Организаторам удалось сделать выставку не только про легендарную команду, но и про бесконечно любимый город и его жителей.

Особенный эффект присутствия получился за счет аудиогида, записанного при участии известных людей, связанных с Петербургом. Тут и Михаил Пиотровский, и Теодор Курентзис, и Михаил Боярский, и Татьяна Буланова, которая, например, рассказывает про непростое время для «Зенита» в 90-ые и для Питера в целом, и про то, как папа переживал проигрыши любимой команды.

Вообще, получился целый аудиоспектакль, который, конечно, не услышишь больше нигде. Скажу в общем, что выставка обязательна к посещению всем, кто любит Петербург и его историю. Я как-то даже заностальгировала и в очередной раз прониклась уважением к непростой истории родной северной столицы. Ведь «Зенит» – не просто команда, а неизменная часть культурного кода города 💙», – написала журналистка в телеграм-канале.