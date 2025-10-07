Абаскаль о «Спартаке»: «Должны занимать первое место. У них лучший состав в РПЛ на сегодняшний день»
Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» должен стать чемпионом России.
– «Спартак» все еще способен занять первое место?
– У «Спартака» на сегодняшний день лучший состав в РПЛ. Они должны занимать первое место, – сказал бывший главный тренер красно-белых, возглавляющий мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
Испанский специалист работал в московском клубе в период с июня 2022 года по апрель 2024 года.
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков после 11 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
