Абаскаль о «Спартаке»: «Должны занимать первое место. У них лучший состав в РПЛ на сегодняшний день»

Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» должен стать чемпионом России.

– «Спартак» все еще способен занять первое место?

– У «Спартака» на сегодняшний день лучший состав в РПЛ. Они должны занимать первое место, – сказал бывший главный тренер красно-белых, возглавляющий мексиканский «Атлетико Сан-Луис ».

Испанский специалист работал в московском клубе в период с июня 2022 года по апрель 2024 года.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 18 очков после 11 туров.