  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Абаскаль о «Спартаке»: «Должны занимать первое место. У них лучший состав в РПЛ на сегодняшний день»
3

Абаскаль о «Спартаке»: «Должны занимать первое место. У них лучший состав в РПЛ на сегодняшний день»

Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» должен стать чемпионом России.

– «Спартак» все еще способен занять первое место?

– У «Спартака» на сегодняшний день лучший состав в РПЛ. Они должны занимать первое место, – сказал бывший главный тренер красно-белых, возглавляющий мексиканский «Атлетико Сан-Луис».

Испанский специалист работал в московском клубе в период с июня 2022 года по апрель 2024 года.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков после 11 туров. 

Как вам дерби?16622 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoвысшая лига Мексика
logoпремьер-лига Россия
logoГильермо Абаскаль
logoСпартак
logoАтлетико Сан-Луис
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ямаль сыграет с «Реалом», если не возникнет осложнений. Вингер «Барсы» может восстановиться уже к матчу с «Жироной»
4 минуты назад
Беппе Маротта: «Серия А – переходная лига, больше не Эльдорадо, как в 2000-х. Наша траектория – вниз. «Реал» купил Мастантуоно за 60 млн, у нас за молодого игрока не заплатили бы больше 35»
5 минут назад
Джеррард о сборной Англии: «Мы были эгоистичными неудачниками. Мы не были командой, немного ненавидели друг друга»
619 минут назад
Приходите прокачивать продукт в Спортс’’ – ищем сильного frontend-разработчика. Ждем именно вас!
29 минут назадВакансия
Альба объявил о завершении карьеры по окончании сезона МЛС: «Футбол дал мне все и всегда будет неотъемлемой частью моей жизни. Пришло время начать новую главу»
3144 минуты назад
Андрей Канчельскис: «Мостовой сделает «Спартак» снова великим. Будет точно не хуже, чем при Станковиче»
5050 минут назад
Кахигао против назначения российских тренеров в «Спартак» из-за их связей с агентами. Часть руководства «Лукойла» жалеет, что клуб не взял Черчесова (Legalbet)
43сегодня, 15:13
Глава итальянской федерации о матче с Израилем: «Спорт выполняет важную функцию: объединять, сплачивать людей. Как гражданин я глубоко возмущен всем, что мы видим»
29сегодня, 15:01
Глава отдела адаптации ЦСКА о переезде Челестини в Россию: «Сказали взять наличные на первое время, потому что иностранные карты не работают. Он говорит: «Вообще? А Visa, Mastercard?»
20сегодня, 14:32
Карпин не знал, что Дембеле выиграл «Золотой мяч»: «Если бы не было санкций, мог бы войти российский игрок. Сафонов? Возможно»
26сегодня, 14:26
Ко всем новостям
Последние новости
Журналист Эстрада вспомнил, как Касильяс засунул его в мусорный бак после дня рождения: «Икер был пьян в хлам. Я говорил, что убью его»
119 минут назад
У Салаха 12,5% успешных обводок – это худший результат в АПЛ. Египтянин обыграл всего одного соперника
437 минут назад
Бевеев о водке в бане в 14 лет: «В фильмах увидели, что ее пьют в граненых стаканах, и повторили. Хорошо, что не умер. Дома убеждал родителей, что это такой способ восстановления после тренировок»
456 минут назад
Ташуев об обвинении Сперцяна в расизме: «Футбол – сильнейший адреналин, на эмоциях человек себя может повести не совсем адекватно. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь»
1сегодня, 15:25
Экс-глава «Телеспорта» Макаренко признан банкротом, суд открыл процедуру реализации имущества
1сегодня, 15:22
Каталонская «Эуропа» присоединилась к демонстрации в Барселоне с требованием прекратить торговлю оружием и отношения с Израилем. Около 70 тысяч человек было на протесте в субботу
8сегодня, 15:05
Журова назвала футбол самым популярным видом спорта в России: «Ничего не меняется. Дальше идет бег, потом – хоккей и гимнастика. Плюс фигурное катание, единоборства очень популярны»
13сегодня, 14:42
Байдачный о Карпине в «Динамо»: «Нужно дать хотя бы год, если пригласили, то в него надо верить. К тому же у него нагрузка двойная, ведь у него еще сборная России»
4сегодня, 14:41
Федерация Узбекистана оштрафована на 341 500 долларов за раздачу игрокам автомобилей BYD после игры с Катаром. Бренд не является официальным спонсором АФК
5сегодня, 14:17
Роке выложил фото тигра, кусающего оленя за шею, после победы «Палмейраса» над «Сан-Паулу». Объединение болельщиков из секс-меньшинств сочло пост гомофобным, игрок удалил публикацию
18сегодня, 13:19