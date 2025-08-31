Умяров о невызове в сборную: «С чего это должно задевать? Видимо, моей работы недостаточно, будем работать еще больше»
Наиль Умяров отреагировал на невызов в сборную России.
Полузащитник «Спартака» не попал в окончательный состав национальной команды на матчи с Иорданией и Катаром.
«Что касается невызова в сборную России, ничего не могу сказать. Я продолжаю работать. Думаю, что только работа может изменить ситуацию.
Это меня не задевает. С чего это должно задевать? Видимо, моей работы недостаточно для вызова в сборную. Будем работать еще больше», – сказал Умяров.
