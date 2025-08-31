Умяров о невызове в сборную: «С чего это должно задевать? Видимо, моей работы недостаточно, будем работать еще больше»

Наиль Умяров отреагировал на невызов в сборную России.

Полузащитник «Спартака » не попал в окончательный состав национальной команды на матчи с Иорданией и Катаром.

«Что касается невызова в сборную России, ничего не могу сказать. Я продолжаю работать. Думаю, что только работа может изменить ситуацию.

Это меня не задевает. С чего это должно задевать? Видимо, моей работы недостаточно для вызова в сборную. Будем работать еще больше», – сказал Умяров .