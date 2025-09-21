Умяров о переходе в европейский клуб: «Ткаченко виднее, наверное. Я ничего не знаю об интересе, у каждого футболиста есть желание уехать в Европу»

Наиль Умяров высказался о возможном отъезде в Европу.

Ранее глава компании ProSports Management Герман Ткаченко в интервью Спортсу’’ заявил , что хавбек «Спартака» перейдет в европейский клуб через год.

«Наверное, Герману Ткаченко виднее. С моей стороны я ничего не знаю ни об интересе, ни о чем.

У каждого футболиста есть желание уехать в Европу», – заявил полузащитник красно-белых после матча с «Крыльями Советов» (2:1).

Умяров не сыграет с «Пари НН» из-за перебора желтых карточек. Хавбек «Спартака» получил предупреждения в трех турах РПЛ подряд

