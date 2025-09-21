Умяров не сыграет с «Пари НН» из-за перебора желтых карточек. Хавбек «Спартака» получил предупреждения в трех турах РПЛ подряд
Наиль Умяров пропустит следующий матч Мир РПЛ.
Полузащитник «Спартака» не сыграет против «Пари НН» в 10-м туре чемпионата России.
Умяров получил желтую карточку на 88-й минуте матча 9-го тура с «Крыльями Советов» (2:1, второй тайм), ударив по ногам Кирилла Печенина при попытке отобрать мяч.
Эта карточка стала для Умярова 4-й в текущем розыгрыше РПЛ. Отметим, что 3 из 4 предупреждений полузащитник получил в трех последних матчах.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Спартака» с «Крыльями».
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости