Умяров не сыграет с «Пари НН» из-за перебора желтых карточек. Хавбек «Спартака» получил предупреждения в трех турах РПЛ подряд

Наиль Умяров пропустит следующий матч Мир РПЛ.

Полузащитник «Спартака» не сыграет против «Пари НН» в 10-м туре чемпионата России.

Умяров получил желтую карточку на 88-й минуте матча 9-го тура с «Крыльями Советов» (2:1, второй тайм), ударив по ногам Кирилла Печенина при попытке отобрать мяч.

Эта карточка стала для Умярова 4-й в текущем розыгрыше РПЛ. Отметим, что 3 из 4 предупреждений полузащитник получил в трех последних матчах.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Спартака» с «Крыльями».

