Умяров из «Спартака» интересен «Байеру», «Лейпцигу», «Бетису», «Аталанте» и «Комо» (Экрем Конур)
Наиль Умяров привлек внимание европейских клубов.
Интерес к полузащитнику «Спартака» проявляют «Байер», «Лейпциг», «Аталанта», «Комо» и «Бетис», сообщает инсайдер Экрем Конур.
25-летний хавбек в этом сезоне провел восемь матчей в Мир РПЛ, отметившись одной голевой передачей.
Статистику Умярова можно изучить здесь.
Источник: аккаунт Экрема Конура в X
