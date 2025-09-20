Умяров из «Спартака» интересен «Байеру», «Лейпцигу», «Бетису», «Аталанте» и «Комо» (Экрем Конур)

Наиль Умяров привлек внимание европейских клубов.

Интерес к полузащитнику «Спартака » проявляют «Байер », «Лейпциг », «Аталанта », «Комо» и «Бетис », сообщает инсайдер Экрем Конур.

25-летний хавбек в этом сезоне провел восемь матчей в Мир РПЛ, отметившись одной голевой передачей.

Статистику Умярова можно изучить здесь .