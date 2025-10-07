Экс-хавбек «Зенита» Стариков, ставший семинаристом: «В профессиональном спорте формируются и недобрые качества. На любом турнире кто-то хитрит, может обзываться, и это далеко от Христа»

Роман Стариков считает, что футбольные турниры «далеки от Христа».

Старший преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии (СПбДА) Анна Ершова провела презентацию своей книги «Был футболистом, стал семинаристом. Непридуманные истории будущих священников». Она пригласила и некоторых героев книги, в число которых попали Стариков, Виталий Демин, Сергей Алексеев и священник Стефанос Бингкал, дистанционно подключившийся из Филиппин.

Стариков, воспитанник академии «Зенита » и экс-полузащитник «Пайде», сейчас – студент IV курса СПбДА, выступил на мероприятии.

«Мне кажется, можно говорить о разном уровне спорта. Есть спорт высших достижений, есть спорт массовый, есть адаптивная физкультура, и все это разные вещи.

Если мы говорим о спорте профессиональном, когда речь идет о зарабатывании денег, о соперничестве, в том числе и среди своей команды, то помимо хороших качеств в таком спорте формируются и недобрые качества.

Когда мне исполнился 21 год, я закончил с футболом и не могу сказать даже, что я им увлекаюсь. Самое сложное послушание, от которого я пытаюсь избавиться и в армии, и в [Санкт-Петербургской духовной] академии, остается для меня футбол. Это какой-то замкнутый круг, но я нашел для себя такое решение: это инструмент для того, чтобы люди сближались и общались.

Однако на любом турнире, даже среди православных людей, без эмоциональных потерь не обходится, потому что постоянно кто-то хочет выиграть, кто-то хитрит, может обзываться, и, мне кажется, это далеко от Христа. Но все-таки мы стараемся к нему приблизиться, – рассказал семинарист.