Экс-глава «Телеспорта» Макаренко признан банкротом, суд открыл процедуру реализации имущества

Арбитражный суд Московской области признал Петра Макаренко банкротом .

«Р-Спорт» передает, что открыта процедура реализации имущества основателя и бывшего руководителя АО «Телеспорт груп». Соответствующие обязанности возложены на члена ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Александра Шкарупина.

В феврале в отношении Макаренко суд по заявлению «Телеспорт груп» запустил процесс реструктуризации долгов. В реестр требований кредиторов был включен долг в размере около 1,8 млрд рублей.

Макаренко был исключен из числа акционеров компании в мае 2024 года и по состоянию на март 2025-го находился под домашним арестом по делу о мошенничестве – поводом стал невозврат «Телеспортом» кредита на сумму 4,7 млрд рублей.

