Джейми Каррагер: «Аморима неизбежно уволят до Рождества. За 50 игр «МЮ» забил лишь на два гола больше, чем пропустил, это невероятно»
Джейми Каррагер считает, что дни Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» сочтены.
«Мне не нравится говорить о том, что тренер должен быть уволен, потому что это неуважительно, но я сейчас на таком этапе, когда считаю продолжение его работы невозможным. Он неизбежно будет уволен до Рождества.
Для тренера «Манчестер Юнайтед» статистика невероятная – после 50 игр у команды всего на два забитых мяча больше, чем пропущенных», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» во время шоу The Overlap.
Как вам дерби?16879 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости