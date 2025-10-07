Джейми Каррагер: «Аморима неизбежно уволят до Рождества. За 50 игр «МЮ» забил лишь на два гола больше, чем пропустил, это невероятно»

Джейми Каррагер считает, что дни Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» сочтены.

«Мне не нравится говорить о том, что тренер должен быть уволен, потому что это неуважительно, но я сейчас на таком этапе, когда считаю продолжение его работы невозможным. Он неизбежно будет уволен до Рождества.

Для тренера «Манчестер Юнайтед » статистика невероятная – после 50 игр у команды всего на два забитых мяча больше, чем пропущенных», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» во время шоу The Overlap.