«Барса» сообщила об убытке в размере 17 млн евро по итогам сезона-2024/25, рекордных доходах от спонсоров и снижении долга до 469 млн. Доходы от основной деятельности – 994 млн

«Барселона» представила финансовый отчет за сезон-2024/25.

Каталонцы сообщили, что второй год подряд завершили кампанию с прибылью от основной деятельности – на этот раз в размере 2 млн евро. Доходы от основной деятельности достигли 994 млн евро, несмотря на то, что команда продолжала играть не на «Камп Ноу», а на «Олимпик Льюис Компанис ». Доходы непосредственно от стадиона выросли на 39 млн – благодаря «успешным выступлениям и вовлеченности фанатов».

Работа со спонсорами принесла клубу рекордные 259 млн евро благодаря новому контракту с Nike и другим соглашениям. Показатели в области мерчандайзинга – 170 млн евро (+55% по сравнению с предыдущим сезоном).

«Учитывая финансовые последствия переоценки Barça Productions, итоговая стоимость которой составила 178 млн евро, реализацию нового продукта в сфере гостеприимства по модели PSL (Personal Seating Licenses), обеспечившую дополнительные поступления на сумму свыше 70 млн евро, а также заключение внеочередного соглашения с УЕФА в связи с нарушением правил финансового фэйр-плей (с наложением штрафа в размере 15 млн евро), итоговый финансовый результат после уплаты налогов составил минус 17 млн евро.

Финансовые показатели клуба свидетельствуют об устойчивой структуре баланса и снижении задолженности до 469 млн евро, что на 90 млн евро меньше, чем в предыдущем финансовом году.

Расходы на фонд оплаты труда составляют 54% от доходов от основной деятельности, снизившись на два процентных пункта по сравнению с предыдущим сезоном и оставаясь в пределах установленных УЕФА ограничений.

На сезон-2025/26 клуб прогнозирует доходы от основной деятельности в размере 1,075 млрд евро, обусловленные постепенным возвращением на «Камп Ноу », которое, как ожидается, повысит доходы от использования стадиона примерно на 50 млн евро, позволит продолжить благоприятные тенденции в области спонсорских соглашений и установить новый рекорд по доходам от мерчандайзинга с целью приближения к отметке в 200 млн евро», – говорится в сообщении.