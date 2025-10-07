Зампред Госдумы Жуков: «Спартаку» нужен свой тренер – Аленичев, Титов, Парфенов, Тихонов. Не думаю, что решение оставить Станковича пойдет на пользу»

Александр Жуков не одобряет решение «Спартака» оставить Деяна Станковича.

«Я не думаю, что это решение пойдет на пользу «Спартаку ».

«Спартаку» нужен свой, спартаковский тренер. И таких специалистов можно перечислять очень долго. Например, Дмитрий Аленичев , Егор Титов , Дмитрий Парфенов , Андрей Тихонов – смотрите, сколько наших тренеров работало и работает во всех командах», – отметил первый заместитель председателя Государственной думы.