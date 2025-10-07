Маротта о Роналду: «Если на столе стояла бутылка минералки, он изучал ее состав, потом консультировался с врачами, почему все так или иначе. Криштиану отличается от остальных»

Беппе Маротта рассказал забавную историю про Криштиану Роналду.

«Он отличается от остальных, это невозможно отрицать. Если на выезде на столе стояла бутылка минералки, он брал ее и изучал состав, потом консультировался с врачами, почему все так или иначе.

Если он все еще играет и побеждает, то именно потому, что использует свой ум для достижения определенных вещей», – сказал президент «Интера », ранее работавший в «Ювентусе ».