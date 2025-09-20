Аморим про «МЮ»: «Критики правы в большинстве случаев, мне нечего им сказать. Мы можем проиграть «Гримсби», можем выиграть у любой команды. Сегодня мы выиграли – это хорошо для нас»

Рубен Аморим не считает победу над «Челси» ответом критикам «Манчестер Юнайтед».

«Дело вообще не в этом. У людей не так много хороших слов насчет нашей команды и наших результатов. Я это понимаю. Я просто постоянно отшучиваюсь. Мне нечего сказать критикам, они правы в большинстве случаев. Но мы выиграли, и для нас это хорошо.

Это действительно важно, потому что я понимаю обстановку вокруг команды и тренера. Игра была очень важной с этой точки зрения.

«Манчестер Юнайтед» просто выиграл дома, вот и все. Три очка. Это попытка придать импульс. Нельзя забывать, что мы мучаемся, когда показываем не лучший свой футбол, играем не на максимуме во всех аспектах. Мы можем проиграть «Гримсби», можем выиграть у любой команды», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».