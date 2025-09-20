«МЮ» обыграл «Челси» впервые за 4 матча. Были 2 поражения и ничья
«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Челси» впервые за четыре матча.
Команда тренера Рубена Аморима дома обыграл команду Энцо Марески (2:1) в 5-м туре АПЛ. У обоих клубов удалили по одному футболисту в первом тайме – вратаря «синих» Роберта Санчеса на 5-й минуте, хавбека «Юнайтед» Каземиро – в добавленное время.
В последний раз «МЮ» побеждал «Челси» в декабре 2023 года – 2:1 на своем поле. С тех пор были два поражения на выезде (3:4, 0:1) и ничья 1:1 дома.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости