  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джейми Реднапп о 2:1 «МЮ» с «Челси»: «Главная победа Аморима, но нужно развить успех – выиграть еще несколько матчей»
16

Джейми Реднапп о 2:1 «МЮ» с «Челси»: «Главная победа Аморима, но нужно развить успех – выиграть еще несколько матчей»

Джейми Реднапп назвал победу над «Челси» (2:1) главной для тренера «МЮ» Рубена Аморима.

«Это главная победа Аморима на посту тренера «МЮ», дома – уж точно. Сегодня это было очень важно для него. После удаления Каземиро ситуация обострилась, и было неясно, смогут ли они довести матч до победы. Но Бруну был великолепен, особенно во втором тайме. Он бился и вел команду за собой.

Это [победа] ощущается, как важное событие, но им нужно развить успех. Надо продолжать в том же духе и выиграть еще два, три, четыре матча», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoБруну Фернандеш
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
Джейми Реднапп
logoКаземиро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Бруну 100-й гол за «МЮ». В АПЛ сравнялся с Кантона, почти половина – с пенальти
4вчера, 22:20
Аморим про «МЮ»: «Критики правы в большинстве случаев, мне нечего им сказать. Мы можем проиграть «Гримсби», можем выиграть у любой команды. Сегодня мы выиграли – это хорошо для нас»
20вчера, 20:28
Аморим про 2:1 с «Челси»: «Красная Санчесу помогла «МЮ» доминировать, хотя мы и так диктовали ход матча. Но мы пытались создать себе проблемы – нельзя играть как Каземиро»
43вчера, 19:25
Главные новости
Фанаты «Штутгарта» выступили против программы слежки на основе ИИ: «Полиция и враги демократии работают вместе? Основатель компании – сторонник Трампа. Пора обществу высказаться»
716 минут назадФото
Вопрос отстранения Израиля от турниров выдвинут на голосование исполкома УЕФА. Большинство стран поддерживают бан (Israel Hayom)
1824 минуты назад
«Краснодар» и «Зенит» сразятся в РПЛ. Ставьте на игру и забирайте до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!
56 минут назадРеклама
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Арсенала», «Ньюкасл» против «Борнмута», «Вилла» сыграет с «Сандерлендом»
892сегодня, 06:43
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Мальорки», «Барселона» сыграет с «Хетафе»
89сегодня, 06:24
Петросян отобралась на Олимпиаду, «МЮ» обыграл «Челси» в матче с двумя красными, «Локомотив» недоволен Казарцевым, победы «Реала», «Баварии» и «Милана» и другие новости
17сегодня, 06:15
Матч дня в РПЛ – схватка «Краснодара» и «Зенита». Ставьте на игру с фрибетом 2 000 рублей от Bettery!
сегодня, 06:00Реклама
Экс-судья Марелли о пенальти «Ювентусу»: «Мариу закрыл глаза, и мяч внезапно попадает в руку. Непреднамеренная игра, такое на наказывается»
13сегодня, 06:00
Чемпионат Италии. «Рома» против «Лацио», «Интер» примет «Сассуоло», «Аталанта» в гостях у «Торино»
28сегодня, 05:44
Корнеев о пенальти «Ахмата»: «Давайте не будем чудить. Есть небольшое касание, но не такое, от которого падают и лежат полчаса»
28сегодня, 05:27
Ко всем новостям
Последние новости
Фанаты «Аталанты» адресовали баннер Лукману: «Восстановлен в команде... Но для нас ты останешься неблагодарным»
4 минуты назадФото
Ямаль станцевал в футболке «Интер Майами» с фамилией Месси в TikTok
111 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Марселем», «Монако» Головина против «Меца»
720 минут назад
Чемпионат Германии. «Байер» против «Гладбаха», «Дортмунд» принимает «Вольфсбург»
2731 минуту назад
Флик о дубле Рэшфорда: «Он обрел уверенность. Я вижу его класс и жду от него интенсивной игры, Маркус перешел в «Барсу» в подходящее время»
141 минуту назад
Колыванов о дисквалификации Станковича: «По делу. Таким поведением он сам себе роет яму. Зачем? О футболе надо думать, а не о судьях»
344 минуты назад
«Состав ЦСКА не слабее «Спартака», «Зенита», «Краснодара». Для борьбы за титул необходим забивной форвард». Хомуха об армейцах
750 минут назад
Чивич допустил, что «Балтика» поборется за чемпионство: «Все возможно, это футбол»
559 минут назад
«Оренбург» – «Динамо». Сергеев, Маухуб и Миранчук в старте. Онлайн-трансляция начнется в 12:00
9сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
2сегодня, 07:45