Джейми Реднапп о 2:1 «МЮ» с «Челси»: «Главная победа Аморима, но нужно развить успех – выиграть еще несколько матчей»
Джейми Реднапп назвал победу над «Челси» (2:1) главной для тренера «МЮ» Рубена Аморима.
«Это главная победа Аморима на посту тренера «МЮ», дома – уж точно. Сегодня это было очень важно для него. После удаления Каземиро ситуация обострилась, и было неясно, смогут ли они довести матч до победы. Но Бруну был великолепен, особенно во втором тайме. Он бился и вел команду за собой.
Это [победа] ощущается, как важное событие, но им нужно развить успех. Надо продолжать в том же духе и выиграть еще два, три, четыре матча», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
