У Шешко 0 голов и ассистов в 6 матчах за «МЮ». Форвард куплен за 85 млн евро у «Лейпцига»
Беньямин Шешко, купленный «МЮ» за 85 млн евро, не забил в первых шести матчах.
«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Челси» (2:1) в 5-м туре АПЛ.
22-летний нападающий сборной Словении вышел в стартовом составе и был заменен после первого тайма.
Таким образом, Шешко, за которого «Юнайтед» заплатит «РБ Лейпциг» до 85 миллионов евро с учетом бонусов, не имеет голов и результативных передач в шести играх (3 – в старте) за английский клуб.
У Беньямина также не было голов и ассистов в двух играх за Словению в сентябре. Подробная статистика игрока – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
