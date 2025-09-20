  • Спортс
47

У Шешко 0 голов и ассистов в 6 матчах за «МЮ». Форвард куплен за 85 млн евро у «Лейпцига»

Беньямин Шешко, купленный «МЮ» за 85 млн евро, не забил в первых шести матчах.

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Челси» (2:1) в 5-м туре АПЛ.

22-летний нападающий сборной Словении вышел в стартовом составе и был заменен после первого тайма.

Таким образом, Шешко, за которого «Юнайтед» заплатит «РБ Лейпциг» до 85 миллионов евро с учетом бонусов, не имеет голов и результативных передач в шести играх (3 – в старте) за английский клуб.

У Беньямина также не было голов и ассистов в двух играх за Словению в сентябре. Подробная статистика игрока – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
