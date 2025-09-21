  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матвей Кисляк: «Каждый хочет проявить себя в европейском чемпионате. Головин успел уехать, а потом наступил 2022-й, и уезжать стало сложнее»
1

Матвей Кисляк: «Каждый хочет проявить себя в европейском чемпионате. Головин успел уехать, а потом наступил 2022-й, и уезжать стало сложнее»

Матвей Кисляк заявил, что с 2022 года стало труднее переходить в клубы Европы.

В 2022-м УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и российские клубы из-за событий на Украине.

– В какую из европейских команд ты проецировал себя? Ведущий и агент Тимур Гурцкая как-то обмолвился про «Челси».

– Могу поверить во все истории – всего можно достигнуть, представить себя в любой европейской команде. И только от меня зависит, где я способен оказаться и окажусь ли я там. Стараюсь делать все, что в моих силах.

– Летом обсуждался интерес к тебе со стороны «Фенербахче». До прямых контактов не дошло, но тем не менее, если ставить выбор между «Фенербахче» и середняком английской Премьер-лиги или Ла Лиги, ты за какой вариант?

– Сложно сказать. Нужно изучать детали, советоваться. Важен и интерес тренера – везде хочется играть и прогрессировать.

– Одни говорят, что лучше сразу ехать в топ-команду и там бороться за место под солнцем, а другие говорят про постепенное развитие.

– В любом случае английский чемпионат сильнее, чем турецкий, и там будет больше прогресса. Но сейчас нет смысла это обсуждать, потому что нет никаких предложений. Сейчас я в ЦСКА, и на данный момент я горд защищать цвета нашего клуба.

– За последние десять лет только Александр Головин успешно перешел в европейский клуб из России: в «Монако» россиянин стал основным футболистом. Почему все так грустно с переходами в Европу?

– Не могу даже предположить. Российские клубы были всегда конкурентоспособны в Европе. Например, взять ЦСКА и «Зенит», которые выигрывали еврокубки. В то время было множество игроков, которые играли в Европе: Билялетдинов, Жирков и так далее.

– Это была бронзовая сборная России.

– Да. А потом, наверное, пришло время, когда российские клубы стали конкурентоспособны в Европе и переходить куда-то не было смысла – разве что в топ-клуб, чтобы там играть.

И постепенно эта тема сошла на нет. Российские клубы долго не выигрывали в еврокубках и не показывали себя. Головин успел уехать, а потом наступил 2022 год, после чего уезжать стало сложнее.

Если бы не то время, возможно, трансферов в Европу было бы больше. Сейчас все больше молодых игроков проявляют себя, и, может быть, благодаря этому в будущем будет больше трансферов.

– Тебе не кажется, что есть два фактора: первый – хорошие деньги, и второй – отсутствие спортивного голода. Вот две составляющие, которые мешают…

– Спортивный голод – это что?

– Это когда ты хочешь играть в сильной команде, добиваться больших результатов вопреки тем деньгам, которые ты можешь получать у себя на родине.

– Ну, каждый футболист, тем более молодой, хочет себя проявить в европейском чемпионате.

– Разве?

– Если бы было хорошее предложение, я думаю, да, 100%.

– А что значит хорошее предложение? Потому что очень часто эта фраза звучит как раз из уст твоих сверстников и поколения чуть старше.

– Если ты молодой игрок, который показывает себя в российском чемпионате, мало кто тебя отпустит в средний европейский клуб. Потому что такие команды, как правило, не имеют денег, которые запрашивают российские клубы за своих футболистов. Получается, что европейская топ-команда для хорошего российского игрока является практически единственной возможностью перейти в другой чемпионат.

А в таких клубах очень большая конкуренция. Перед тем как взять тебя, они рассмотрят еще сотню кандидатов на твою позицию и будут выбирать. И только если ты понравишься больше остальных, тебя возьмут. А средние клубы, в которых можно быть на виду у лучших, не могут заплатить за тебя те деньги, которые требует клуб, – сказал 20-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Кисляк.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: РБК
logoМатвей Кисляк
logoМонако
logoЗенит
возможные трансферы
Политика
logoлига 1 Франция
logoАлександр Головин
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кисляк о видео девушек с Патриков про зарплаты мужчин: «Рассматриваю их как созданные с целью повеселить народ. В моем окружении нет тех, кто судит по уровню заработка»
35сегодня, 10:13
Кисляк про лимит: «Из плюсов – шанс молодым россиянам проявить себя. Из минусов – у нас всегда были очень сильные легионеры, и рядом с ними ты прогрессировал, этого будет не хватать»
3вчера, 17:09
Матвей Кисляк: «Ямаль выглядит тусовщиком. Роналду и Месси были стабильны 15 сезонов, игра Лео мне больше импонирует. Превзойти их в ближайшее столетие будет очень сложно»
12вчера, 15:43
Кисляк о «московских соблазнах»: «Никогда не было желания им поддаться. Город захватывает многих людей, но это не про меня. Не очень люблю тусовки и прочее»
16вчера, 14:59
Кисляк еще не купил квартиру: «Пока коплю. Вы не думайте, что в России какие-то космические зарплаты. Я только начал свой футбольный путь, все идет своим чередом»
82вчера, 13:42
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Мальорки», «Барселона» сыграет с «Хетафе», «Райо» против «Сельты»
912 минуты назадLive
Хотим стильно и со вкусом – Сирене нужен дизайнер, который поможет воплотить в жизнь наши креативные спецпроекты!
6 минут назадВакансия
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого принимает «Чэнду», идущий на первом месте. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
56 минут назадВидео
Карпин про 3:1 с «Оренбургом»: «На искусственном газоне непривычно, но все готовятся, три очка взяли – слава богу. Позитив дает не таблица, а последние игры»
413 минут назад
«Спартак» – «Крылья Советов». 0:1 – Игнатенко открыл счет на 6-й минуте! Онлайн-трансляция
6625 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» играет с «Крыльями», «Краснодар» против «Зенита», «Динамо» победило в гостях «Оренбург»
74133 минуты назадLive
У Зайнутдинова результативная ошибка во 2-м туре РПЛ подряд – игрок «Динамо» слабо отдал мяч назад Луневу в матче с «Оренбургом». В дерби со «Спартаком» он помог забить Ливаю
2249 минут назадВидео
Агенты ищут для Умярова клубы в Европе. Хавбек может покинуть «Спартак» летом 2026-го, красно-белые хотят не менее 12 млн евро (Sport24)
2656 минут назад
«Динамо» Карпина выиграло 2 матча подряд с общим счетом 7:1. Также у тренера сборной России 5 поражений с учетом пенальти и 3 ничьих
27сегодня, 11:03
«Динамо» обыграло «Оренбург» на выезде – 3:1. Маухуб забил после столкновения Овсянникова и Ценова, Савельев – после ошибки Зайнутдинова, Осипенко реализовал пенальти
117сегодня, 11:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Мальорка» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
1 минуту назад
«Балтика» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
61 минуту назад
Слишкович о пенальти «Динамо»: «Не было нарушения. Судья свистнул, пошел смотреть видео, взял ответственность на себя»
7 минут назад
Водитель автобуса «Крыльев» о ситуации перед матчем со «Спартаком»: «Практически весь центр перекрыт, по картам улицы числятся как открытые, а по факту закрыты. Обратно довезу как нужно»
412 минут назад
«Оренбург» обратится в ЭСК по поводу пенальти на Сергееве в матче с «Динамо»: «Есть большие сомнения в правильности его назначения»
322 минуты назад
Осипенко забил 25-й гол в РПЛ. Только у Игнашевича больше среди центральных защитников в XXI веке – 39
137 минут назад
«Крылья» о ситуации с автобусом: «Претензий к «Спартаку» нет. На стадион на такси доехали с комфортом»
1141 минуту назад
«Лацио» – «Рома». 0:1 – Пеллегрини открыл счет. Онлайн-трансляция
156 минут назадLive
«Марсель» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 10:55
Газизов о реакции «Локо» на судейство: «У «Динамо» тоже есть вопросы по работе ВАР. Но мы же молчим. Они не заслужили победу, если брать игру»
8сегодня, 10:45