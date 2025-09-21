Матвей Кисляк: «Каждый хочет проявить себя в европейском чемпионате. Головин успел уехать, а потом наступил 2022-й, и уезжать стало сложнее»

Матвей Кисляк заявил, что с 2022 года стало труднее переходить в клубы Европы.

В 2022-м УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и российские клубы из-за событий на Украине.

– В какую из европейских команд ты проецировал себя? Ведущий и агент Тимур Гурцкая как-то обмолвился про «Челси».

– Могу поверить во все истории – всего можно достигнуть, представить себя в любой европейской команде. И только от меня зависит, где я способен оказаться и окажусь ли я там. Стараюсь делать все, что в моих силах.

– Летом обсуждался интерес к тебе со стороны «Фенербахче». До прямых контактов не дошло, но тем не менее, если ставить выбор между «Фенербахче» и середняком английской Премьер-лиги или Ла Лиги, ты за какой вариант?

– Сложно сказать. Нужно изучать детали, советоваться. Важен и интерес тренера – везде хочется играть и прогрессировать.

– Одни говорят, что лучше сразу ехать в топ-команду и там бороться за место под солнцем, а другие говорят про постепенное развитие.

– В любом случае английский чемпионат сильнее, чем турецкий, и там будет больше прогресса. Но сейчас нет смысла это обсуждать, потому что нет никаких предложений. Сейчас я в ЦСКА, и на данный момент я горд защищать цвета нашего клуба.

– За последние десять лет только Александр Головин успешно перешел в европейский клуб из России: в «Монако» россиянин стал основным футболистом. Почему все так грустно с переходами в Европу?

– Не могу даже предположить. Российские клубы были всегда конкурентоспособны в Европе. Например, взять ЦСКА и «Зенит », которые выигрывали еврокубки. В то время было множество игроков, которые играли в Европе: Билялетдинов, Жирков и так далее.

– Это была бронзовая сборная России.

– Да. А потом, наверное, пришло время, когда российские клубы стали конкурентоспособны в Европе и переходить куда-то не было смысла – разве что в топ-клуб, чтобы там играть.

И постепенно эта тема сошла на нет. Российские клубы долго не выигрывали в еврокубках и не показывали себя. Головин успел уехать, а потом наступил 2022 год, после чего уезжать стало сложнее.

Если бы не то время, возможно, трансферов в Европу было бы больше. Сейчас все больше молодых игроков проявляют себя, и, может быть, благодаря этому в будущем будет больше трансферов.

– Тебе не кажется, что есть два фактора: первый – хорошие деньги, и второй – отсутствие спортивного голода. Вот две составляющие, которые мешают…

– Спортивный голод – это что?

– Это когда ты хочешь играть в сильной команде, добиваться больших результатов вопреки тем деньгам, которые ты можешь получать у себя на родине.

– Ну, каждый футболист, тем более молодой, хочет себя проявить в европейском чемпионате.

– Разве?

– Если бы было хорошее предложение, я думаю, да, 100%.

– А что значит хорошее предложение? Потому что очень часто эта фраза звучит как раз из уст твоих сверстников и поколения чуть старше.

– Если ты молодой игрок, который показывает себя в российском чемпионате, мало кто тебя отпустит в средний европейский клуб. Потому что такие команды, как правило, не имеют денег, которые запрашивают российские клубы за своих футболистов. Получается, что европейская топ-команда для хорошего российского игрока является практически единственной возможностью перейти в другой чемпионат.

А в таких клубах очень большая конкуренция. Перед тем как взять тебя, они рассмотрят еще сотню кандидатов на твою позицию и будут выбирать. И только если ты понравишься больше остальных, тебя возьмут. А средние клубы, в которых можно быть на виду у лучших, не могут заплатить за тебя те деньги, которые требует клуб, – сказал 20-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Кисляк.