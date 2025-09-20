  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кисляк о «московских соблазнах»: «Никогда не было желания им поддаться. Город захватывает многих людей, но это не про меня. Не очень люблю тусовки и прочее»
9

Кисляк о «московских соблазнах»: «Никогда не было желания им поддаться. Город захватывает многих людей, но это не про меня. Не очень люблю тусовки и прочее»

Матвей Кисляк рассказал, что не поддается московским соблазнам.

– Ты из Старого Оскола. Как справляешься с московскими соблазнами и фильтруешь свое окружение?

– Не было никогда желания поддаться этим соблазнам. Понятное дело, что Москва – город большой и он захватывает многих людей. Но это все не про меня, не очень люблю тусовки и прочее. Я рассматривал Москву лишь как место, где можно прогрессировать и развиваться в плане футбола и жизни.

По поводу круга общения – наверное, он формируется исходя из того, какой ты человек и с какими людьми тебе комфортно находиться. И поэтому, наверное, в моем окружении больше тех людей, которые поддерживают те же принципы, что и я.

– А ты чувствуешь, когда кто-то пытается приблизиться к тебе в собственных интересах?

– Я много кому доверяю. Если даже так и происходит, я, может быть, подпускаю людей к себе, но через какое-то время они в любом случае отпадают.

– Уже успел обжечься?

– Я бы так не сказал. Понятное дело, были люди, которые из жизни после такого пропали. Все приходит через опыт, но никаких серьезных ситуаций или потерь не припомню.

– Ветераны очень часто рассказывают какие-то истории про то, какая у них была бурная молодость. Ты замечаешь, что среди твоих ровесников больше тех, кто придерживается философии, схожей с твоей?

– В целом сейчас таких людей стало намного больше. Думаю, это связано с тем, что сейчас больше пропагандируется профессиональное отношение к работе. Криштиану Роналду и множество других футболистов – главные тому примеры.

– Это да. Культ спорта, культ тела.

– Да-да. Думаю, именно это помогает другим более осознанно подходить к делу и понимать то, что без профессионализма в подобных аспектах мало что может получиться. Может быть, какого-то ты уровня достигнешь, но в любом случае не раскроешь свой потенциал максимально. Надо следить за своим телом, за организмом. Без этого ты не достигнешь своего пика, – сказал полузащитник ЦСКА.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: РБК
logoЦСКА
logoМатвей Кисляк
logoпремьер-лига Россия
logoКриштиану Роналду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мбаппе забил в 5 матчах подряд. У Килиана 9 голов в 8 играх сезона за «Реал» и Францию
1012 минут назад
Матвей Кисляк: «Ямаль выглядит тусовщиком. Роналду и Месси были стабильны 15 сезонов, игра Лео мне больше импонирует. Превзойти их в ближайшее столетие будет очень сложно»
513 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Динамо» Махачкала, «Пари НН» уступил «Ахмату», «Акрон» и «Рубин» сыграли вничью
13017 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Челси». Шешко, Палмер, Бруну, Эстевао в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1921 минуту назад
«Бавария» выиграла 7 матчей подряд с общим счетом 26:7
321 минуту назад
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Лейпциг» принимает «Кельн», «Дортмунд» и «Байер» проведут свои матчи в воскресенье
2125 минут назад
«Бавария» разгромила «Хоффенхайм» на выезде благодаря хет-трику Кейна – 4:1
1225 минут назад
Карпин отстранил Нгамале от матча с «Оренбургом» из-за пропуска части занятия «Динамо» («Мутко против»)
1830 минут назад
«Реал» – «Эспаньол» – 2:0. Мбаппе забил. Онлайн-трансляция
8831 минуту назадLive
Кейн забил 70 голов в 67 матчах в Бундеслиге. Форвард «Баварии» сделал 9-й хет-трик в лиге – на один больше, чем в АПЛ
1837 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Арсенал» сыграл вничью с «Уфой», «Спартак» Кострома забил 4 гола «Чайке», «Урал» поделил очки с «Ротором»
321 минуту назад
Форвард «Челябинска» Левин дважды забил «Родине» дальними ударами
14 минут назадВидео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Нажмы», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Риядом»
515 минут назадLive
«Рубин» отыгрался с 0:2 и вырвал ничью у «Акрона» – 2:2
717 минут назад
«Динамо» Махачкала – «Локомотив». Батраков и Агаларов играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
621 минуту назад
«Педри, Ямаль, Мбаппе». Асприлья о фаворитах «Золотого мяча»
126 минут назад
Даку забил в третьем матче Мир РПЛ подряд и делит с Батраковым 1-е место в списке бомбардиров с 8 голами
345 минут назад
Жерсон сможет сыграть с «Оренбургом». Хавбек «Зенита» восстанавливается от травмы бедра (Lance!)
248 минут назад
«Верона» – «Ювентус». Влахович и Йылдыз в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
851 минуту назад
Чемпионат Франции. «Нант» принимает «Ренн», «Лилль» сыграет с «Лансом», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
255 минут назадLive