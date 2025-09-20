Кисляк о «московских соблазнах»: «Никогда не было желания им поддаться. Город захватывает многих людей, но это не про меня. Не очень люблю тусовки и прочее»

Матвей Кисляк рассказал, что не поддается московским соблазнам.

– Ты из Старого Оскола. Как справляешься с московскими соблазнами и фильтруешь свое окружение?

– Не было никогда желания поддаться этим соблазнам. Понятное дело, что Москва – город большой и он захватывает многих людей. Но это все не про меня, не очень люблю тусовки и прочее. Я рассматривал Москву лишь как место, где можно прогрессировать и развиваться в плане футбола и жизни.

По поводу круга общения – наверное, он формируется исходя из того, какой ты человек и с какими людьми тебе комфортно находиться. И поэтому, наверное, в моем окружении больше тех людей, которые поддерживают те же принципы, что и я.

– А ты чувствуешь, когда кто-то пытается приблизиться к тебе в собственных интересах?

– Я много кому доверяю. Если даже так и происходит, я, может быть, подпускаю людей к себе, но через какое-то время они в любом случае отпадают.

– Уже успел обжечься?

– Я бы так не сказал. Понятное дело, были люди, которые из жизни после такого пропали. Все приходит через опыт, но никаких серьезных ситуаций или потерь не припомню.

– Ветераны очень часто рассказывают какие-то истории про то, какая у них была бурная молодость. Ты замечаешь, что среди твоих ровесников больше тех, кто придерживается философии, схожей с твоей?

– В целом сейчас таких людей стало намного больше. Думаю, это связано с тем, что сейчас больше пропагандируется профессиональное отношение к работе. Криштиану Роналду и множество других футболистов – главные тому примеры.

– Это да. Культ спорта, культ тела.

– Да-да. Думаю, именно это помогает другим более осознанно подходить к делу и понимать то, что без профессионализма в подобных аспектах мало что может получиться. Может быть, какого-то ты уровня достигнешь, но в любом случае не раскроешь свой потенциал максимально. Надо следить за своим телом, за организмом. Без этого ты не достигнешь своего пика, – сказал полузащитник ЦСКА .