Матвей Кисляк: «Ямаль выглядит тусовщиком. Роналду и Месси были стабильны 15 сезонов, игра Лео мне больше импонирует. Превзойти их в ближайшее столетие будет очень сложно»

Матвей Кисляк оценил игру Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Ламина Ямаля.

– «Барселона» – твой любимый клуб. Как так получилось?

– Ребята нашего поколения в детстве первым делом, полюбив футбол, выбирали между Месси и Роналду. И мне больше импонирует игра Месси.

Я начал поддерживать «Барселону» – ее стиль мне всегда нравился. Весь свой карьерный путь слежу за «Барселоной» и поддерживаю Месси.

– Месси кажется более скромным, чем Роналду. Это в расчет берешь?

– Нет. Месси тоже большой профессионал, но именно Роналду все это показывает.

Я стараюсь брать что-то от каждого футболиста. У Роналду трудовую этику, профессиональное отношение к себе, а у Месси скромность. Просто мне нравилась его игра. То, что он делает на поле, дорогого стоит.

– Как тебе Ямаль как игрок? Видишь ли ты в нем потенциально человека, который может превзойти даже и Месси, и Роналду?

– Превзойти Месси и Роналду будет очень-очень сложно в ближайшее столетие. Но подобраться близко, я думаю, он может. И единственное, что мне не очень в нем нравится, – это отношение к делу. Сейчас он выглядит тусовщиком.

– На чиле играет?

– На чиле играть можно. Тем более на его месте – он всегда показывает высокий уровень. Может, это ему, наоборот, помогает.

По игре он точно в потенциале может приблизиться к Месси и Роналду. Но догнать их, думаю, будет очень и очень сложно.

– Но он выстрелил раньше, чем Роналду и Месси.

– Роналду и Месси были стабильны на протяжении 15 сезонов. И каждый сезон держали свой уровень.

– У тебя главное сомнение в том, что Ямаль может быть нестабилен на длинной дистанции?

– Да. То, что он талантлив и очень хорош, – это 100%. Сейчас для него главное – показать стабильность. Как в целом и всем молодым игрокам, начинающим свой путь.

– Против кого хотелось бы сыграть? Наверное, против Ямаля. Против кого еще?

– Хочется сыграть вообще против всех топ-команд мира, против лучших сборных. Понятно, хотелось бы сыграть с Месси, с Роналду. Это было бы неплохой историей, – заявил 20-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Кисляк.