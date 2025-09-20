  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матвей Кисляк: «Ямаль выглядит тусовщиком. Роналду и Месси были стабильны 15 сезонов, игра Лео мне больше импонирует. Превзойти их в ближайшее столетие будет очень сложно»
5

Матвей Кисляк: «Ямаль выглядит тусовщиком. Роналду и Месси были стабильны 15 сезонов, игра Лео мне больше импонирует. Превзойти их в ближайшее столетие будет очень сложно»

Матвей Кисляк оценил игру Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Ламина Ямаля.

– «Барселона» – твой любимый клуб. Как так получилось?

– Ребята нашего поколения в детстве первым делом, полюбив футбол, выбирали между Месси и Роналду. И мне больше импонирует игра Месси.

Я начал поддерживать «Барселону» – ее стиль мне всегда нравился. Весь свой карьерный путь слежу за «Барселоной» и поддерживаю Месси.

– Месси кажется более скромным, чем Роналду. Это в расчет берешь?

– Нет. Месси тоже большой профессионал, но именно Роналду все это показывает.

Я стараюсь брать что-то от каждого футболиста. У Роналду трудовую этику, профессиональное отношение к себе, а у Месси скромность. Просто мне нравилась его игра. То, что он делает на поле, дорогого стоит.

– Как тебе Ямаль как игрок? Видишь ли ты в нем потенциально человека, который может превзойти даже и Месси, и Роналду?

– Превзойти Месси и Роналду будет очень-очень сложно в ближайшее столетие. Но подобраться близко, я думаю, он может. И единственное, что мне не очень в нем нравится, – это отношение к делу. Сейчас он выглядит тусовщиком.

– На чиле играет?

– На чиле играть можно. Тем более на его месте – он всегда показывает высокий уровень. Может, это ему, наоборот, помогает.

По игре он точно в потенциале может приблизиться к Месси и Роналду. Но догнать их, думаю, будет очень и очень сложно.

– Но он выстрелил раньше, чем Роналду и Месси.

– Роналду и Месси были стабильны на протяжении 15 сезонов. И каждый сезон держали свой уровень.

– У тебя главное сомнение в том, что Ямаль может быть нестабилен на длинной дистанции?

– Да. То, что он талантлив и очень хорош, – это 100%. Сейчас для него главное – показать стабильность. Как в целом и всем молодым игрокам, начинающим свой путь.

– Против кого хотелось бы сыграть? Наверное, против Ямаля. Против кого еще?

– Хочется сыграть вообще против всех топ-команд мира, против лучших сборных. Понятно, хотелось бы сыграть с Месси, с Роналду. Это было бы неплохой историей, – заявил 20-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Кисляк.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: РБК
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoЛамин Ямаль
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
logoМатвей Кисляк
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная России по футболу
logoСборная Испании по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Санчес о Месси и Роналду: «У них столько «Золотых мячей», потому что они любят футбол больше всего. Криштиану превращает профессию в нечто невероятное»
3сегодня, 11:43
Мак Аллистер о Месси и Роналду: «Криштиану – второй, Лео – лучший, и других таких не будет. Тут и до ЧМ-2022 не о чем было спорить»
174вчера, 21:11
Пеп о Холанде: «Роналду, Месси, ван Нистелрой, Левандовски – Эрлинг среди них. Если продолжит в таком ритме, то может побить рекорд по голам в ЛЧ»
47вчера, 09:01
Холанд быстрее всех забил 50 голов в ЛЧ – в 49 матчах. Форвард «Сити» делит 9-е место с Анри в списке бомбардиров
5618 сентября, 20:29
Главные новости
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Челси», «Ливерпуль» победил «Эвертон», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном»
3532 минуты назад
Мбаппе забил в 5 матчах подряд. У Килиана 9 голов в 8 играх сезона за «Реал» и Францию
1013 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Динамо» Махачкала, «Пари НН» уступил «Ахмату», «Акрон» и «Рубин» сыграли вничью
13218 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Челси». Шешко, Палмер, Бруну, Эстевао в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1922 минуты назад
«Бавария» выиграла 7 матчей подряд с общим счетом 26:7
322 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Лейпциг» принимает «Кельн», «Дортмунд» и «Байер» проведут свои матчи в воскресенье
2126 минут назад
«Бавария» разгромила «Хоффенхайм» на выезде благодаря хет-трику Кейна – 4:1
1226 минут назад
Карпин отстранил Нгамале от матча с «Оренбургом» из-за пропуска части занятия «Динамо» («Мутко против»)
1831 минуту назад
«Реал» – «Эспаньол» – 2:0. Мбаппе забил. Онлайн-трансляция
8932 минуты назадLive
Кейн забил 70 голов в 67 матчах в Бундеслиге. Форвард «Баварии» сделал 9-й хет-трик в лиге – на один больше, чем в АПЛ
1938 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» обратится в ЭСК РФС из-за пенальти «Ахмата»: «Непонятное судейское решение. У болельщиков очевидная реакция – никакого нарушения не было»
1 минуту назадФото
Первая лига. «Арсенал» сыграл вничью с «Уфой», «Спартак» Кострома забил 4 гола «Чайке», «Урал» поделил очки с «Ротором»
322 минуты назад
Форвард «Челябинска» Левин дважды забил «Родине» дальними ударами
15 минут назадВидео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Нажмы», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Риядом»
516 минут назадLive
«Рубин» отыгрался с 0:2 и вырвал ничью у «Акрона» – 2:2
718 минут назад
«Динамо» Махачкала – «Локомотив». Батраков и Агаларов играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
622 минуты назад
«Педри, Ямаль, Мбаппе». Асприлья о фаворитах «Золотого мяча»
127 минут назад
Даку забил в третьем матче Мир РПЛ подряд и делит с Батраковым 1-е место в списке бомбардиров с 8 голами
346 минут назад
Жерсон сможет сыграть с «Оренбургом». Хавбек «Зенита» восстанавливается от травмы бедра (Lance!)
249 минут назад
«Верона» – «Ювентус». Влахович и Йылдыз в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
852 минуты назад