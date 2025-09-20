Кисляк еще не купил квартиру: «Пока коплю. Вы не думайте, что в России какие-то космические зарплаты. Я только начал свой футбольный путь, все идет своим чередом»
Матвей Кисляк признался, что еще не накопил на квартиру.
«Нет своей квартиры. Пока коплю. Вы не думайте, что в России какие-то космические зарплаты. Я только начал свой футбольный путь, все идет своим чередом», – сказал полузащитник ЦСКА.
Отвечая на вопрос о покупке на свою первую зарплату, Кисляк сказал, что копил на телефон, когда еще был в академии ЦСКА, а потом приобрел айфон.
«Понятно, что деньги там были небольшие», – добавил 20-летний футболист.
