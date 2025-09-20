  • Спортс
Кисляк про лимит: «Из плюсов – шанс молодым россиянам проявить себя. Из минусов – у нас всегда были очень сильные легионеры, и рядом с ними ты прогрессировал, этого будет не хватать»

Матвей Кисляк видит и плюсы, и минусы в лимите на легионеров.

– В ближайшее время должна решиться судьба нового лимита на легионеров. Все указывает на то, что его ужесточат. Считаешь ли ты, что в ЦСКА иностранцы занимают место россиян и это является большой проблемой?

– В ЦСКА больше половины стартового состава всегда россияне, и при этом у нас очень сильные иностранцы, которые действительно делают разницу.

Не вижу, чтобы у нас кто-то занимал чужое место, потому что в клубе такая политика: если и играет иностранец, то он должен быть сильнее и реально делать разницу. Думаю, вы видите, что у нас сейчас именно такая философия.

– А что тебе нравится или не нравится в лимите на легионеров? Мы же знаем, что за последние десять лет он очень часто менялся.

– Да, безусловно, есть плюсы и минусы. Это все знают. Из плюсов – это шанс проявить себя молодым игрокам.

– Ты про опцию с доморощенными футболистами, которые должны быть в заявке каждого клуба?

– Нет, просто в целом про лимит на легионеров. Если будут ужесточать, то это шанс российским футболистам показать себя. Молодых футболистов будут больше подтягивать к основным составам. И, наверное, у нас появится больше молодых игроков, играющих на хорошем уровне.

Из минусов – в нашем чемпионате всегда были очень сильные легионеры, и рядом с ними ты прогрессировал, смотрел на них, что-то подмечал для себя, учился чему-то. И, безусловно, этого будет не хватать.

– Теряется ли в этом спортивный момент? Человек может оказываться на поле только из-за паспорта.

– Просто в команде будет меньше иностранцев, а все остальное останется прежним. Не будут подписывать каких-то людей, которые, по мнению клуба, не усилят состав, или спорных игроков. К легионерам будут относиться как к алмазам, тщательно выбирать, чтобы они действительно делали разницу.

И тогда, я думаю, конкурентный и спортивный принцип сохранится. Тем более не только в нашем чемпионате есть лимит. В других чемпионатах как-то с этим справляются.

– По нашим подсчетам, за последние десять лет, сколько бы ни менялся лимит на легионеров, количество сыгранных минут у легионеров в процентном соотношении не падало и не росло. В конечном итоге все упрется в то, насколько качественные молодые футболисты растут в России?

– Ну да, безусловно. И, повторюсь, возможно, клубы будут подходить с большой ответственностью к выбору легионеров, если лимит ужесточат. Не будут везти их просто ради заполнения какой-то позиции.

– Положа руку на сердце: думаешь ли ты, что не попал бы в состав ЦСКА без жесткого лимита на легионеров? Я бы не согласился.

– Не могу сказать, что я бы не попал в ЦСКА именно из-за этого. Понятное дело, что и с таким лимитом пробиваются молодые российские игроки. И, наверное, хотят больше популяризировать эту тенденцию, – сказал 20-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Кисляк.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: РБК
лимит на легионеров
logoЦСКА
logoМатвей Кисляк
logoпремьер-лига Россия
