Кисляк о видео девушек с Патриков про зарплаты мужчин: «Рассматриваю их как развлекательные, созданные с целью повеселить народ. В моем окружении нет тех, кто судит других по уровню заработка»
Матвей Кисляк оценил заявления девушек из Москвы о заработках мужчин.
– Ты наверняка видел видео с Патриков (модный район Москвы вокруг Патриарших прудов – Спортс’‘), где девочки говорят, сколько должен зарабатывать их мужчина. Что думаешь?
– Да-да, попадаются такие видео, безусловно. Рассматриваю их исключительно как развлекательные, созданные с целью повеселить народ. Не знаю, как на это реагировать и правда ли люди так думают.
– А на себя примерял цифры заработка из видео?
– Да нет. В моем окружении нет таких, которые судят других по уровню заработка. Поэтому для меня это не очень важно.
– Не меряетесь зарплатами с другими игроками?
– Ни в коем случае, такого никогда нет и не будет. У каждого свой путь – все это понимают, – сказал 20-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Кисляк.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: РБК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости