Мостовой о «Спартаке» без Станковича: «Играют футболисты, а не тренер. Есть тысячи примеров, когда его нет, а команда выигрывает»

Александр Мостовой дал прогноз не игру «Спартака» без Деяна Станковича.

Главный тренер красно-белых дисквалифицирован до 19 октября на матчи Мир РПЛ и FONBET Кубка России за нецензурные выражения в адрес судьи матча с «Динамо» (2:2). Серб пропустит 5 игр, включая дерби с ЦСКА.

– «Спартак» сегодня встретится с «Крыльями». Скажется ли отсутствие Станковича?

– Нет, конечно. В коллективных видах спорта есть тысячи примеров, когда нет тренера или его помощников, которых человек 10 в каждой команде, а команда играет и выигрывает.

При чем здесь это? Играют футболисты, тренер не играет. Сколько было примеров! Я сейчас назову 10 команд, вы даже не знаете, кто у них тренер.

Поэтому здесь какая разница? Если «Спартак» возьмет и выиграет, тогда можно говорить, что тренер вообще не нужен? – сказал смеясь бывший полузащитник «Спартака » Мостовой .