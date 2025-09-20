Титов о бане Станковича: «Очередной рецидив. Это как в тюрьме: побег – уже срок. Тебя поймали и добавили. Тут вопрос: как Деян себя поведет? Может психануть»

Егор Титов высказался о длительной дисквалификации Деяна Станковича.

Главный тренер красно-белых дисквалифицирован до 19 октября на матчи Мир РПЛ и FONBET Кубка России за нецензурные выражения в адрес судьи матча с «Динамо» (2:2).

«Наказание Станковича зрело. Уже не первое удаление. Поведение Деяна, видимо, уже раздражало комиссию. Плюс есть еще протокол с записями: были сказаны такие-то слова. Конечно, КДК будет верить судьям – это однозначно.

Это очередной рецидив. Это как в тюрьме: побег из тюрьмы – есть уже срок. Побежал, тебя поймали и добавили. То же самое и здесь. Конечно, аналогия такая себе, но тем не менее.

Мне очень жалко, что Станкович будет месяц вне скамейки. Тут вопрос: как он себя поведет? Может психануть. Помню, как повел себя футболист, который получил пять или семь матчей у себя в России – он просто взял и уехал играть за границу. Боюсь, что может быть такая ситуация – ответная реакция от Деяна», – сказал бывший капитан «Спартака ».