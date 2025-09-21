Тошич о дисквалификации Станковича на месяц: «За время его работы в «Спартаке» было много сомнительных решений судей. Наверное, он не выдержал»

Зоран Тошич высказался о дисквалификации Деяна Станковича на месяц.

Тренер «Спартака» наказан за удаление в матче РПЛ с «Динамо» (2:2).

– Станковича дисквалифицировали на месяц, и он пропустит дерби [с ЦСКА]. Это может повлиять на игру красно-белых?

– Его точно будет не хватать, потому что главный тренер всегда очень важен. Понятно, что все инструкции своим ребятам до игры он даст, но очень важно, чтобы тренер находился рядом и помогал своей команде. Поэтому этот факт является плюсом для ЦСКА. Честно говоря, я не читал за что дисквалифицировали Станковича .

– За нецензурные выражения в адрес главного арбитра матча с «Динамо».

– Насколько я знаю, в пользу или против «Спартака » было много сомнительных решений [судей] за время работы Станковича в клубе. Наверное, он не выдержал, – сказал бывший игрок ЦСКА.