  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тошич о дисквалификации Станковича на месяц: «За время его работы в «Спартаке» было много сомнительных решений судей. Наверное, он не выдержал»
8

Тошич о дисквалификации Станковича на месяц: «За время его работы в «Спартаке» было много сомнительных решений судей. Наверное, он не выдержал»

Зоран Тошич высказался о дисквалификации Деяна Станковича на месяц.

Тренер «Спартака» наказан за удаление в матче РПЛ с «Динамо» (2:2).

– Станковича дисквалифицировали на месяц, и он пропустит дерби [с ЦСКА]. Это может повлиять на игру красно-белых?

– Его точно будет не хватать, потому что главный тренер всегда очень важен. Понятно, что все инструкции своим ребятам до игры он даст, но очень важно, чтобы тренер находился рядом и помогал своей команде. Поэтому этот факт является плюсом для ЦСКА. Честно говоря, я не читал за что дисквалифицировали Станковича.

– За нецензурные выражения в адрес главного арбитра матча с «Динамо».

– Насколько я знаю, в пользу или против «Спартака» было много сомнительных решений [судей] за время работы Станковича в клубе. Наверное, он не выдержал, – сказал бывший игрок ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
logoДеян Станкович
logoЦСКА
logoЗоран Тошич
дисквалификации
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Денис Глушаков: «Не понимал продления контракта со Станковичем с самого начала. С руководства «Спартака» надо тоже спрашивать»
13сегодня, 03:24
Семин предложил клубам прописывать в контрактах штрафы для тренеров за нарушения: «Тогда Станкович сдержался бы вне зависимости от ситуации»
9вчера, 14:48
Терехин о бане Станковича: «Это еще хорошо для него, что только месяц. Деян безобразно себя ведет, на судей бросается. Он же сам все проиграл, а все кругом виноваты»
10вчера, 13:03
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Арсенала», «Ньюкасл» против «Борнмута», «Вилла» сыграет с «Сандерлендом»
88942 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Мальорки», «Барселона» сыграет с «Хетафе»
89сегодня, 06:24
Петросян отобралась на Олимпиаду, «МЮ» обыграл «Челси» в матче с двумя красными, «Локомотив» недоволен Казарцевым, победы «Реала», «Баварии» и «Милана» и другие новости
11сегодня, 06:15
Экс-судья Марелли о пенальти «Ювентусу»: «Мариу закрыл глаза, и мяч внезапно попадает в руку. Непреднамеренная игра, такое на наказывается»
8сегодня, 06:00
Матч дня в РПЛ – схватка «Краснодара» и «Зенита». Ставьте на игру с фрибетом 2 000 рублей от Bettery!
сегодня, 06:00Реклама
Чемпионат Италии. «Рома» против «Лацио», «Интер» примет «Сассуоло», «Аталанта» в гостях у «Торино»
27сегодня, 05:44
Корнеев о пенальти «Ахмата»: «Давайте не будем чудить. Есть небольшое касание, но не такое, от которого падают и лежат полчаса»
22сегодня, 05:27
Месси возглавил гонку бомбардиров МЛС – 22 гола в 22 матчах
54сегодня, 04:56
Хейсен мог перейти в «Челси», «Баварию», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»: «Все они хотели подписать Дина»
10сегодня, 03:59
«Арсенал» и «Манчестер Сити» закрывают 5-й тур АПЛ. Чью победу возьмете в «Предикторе»?
сегодня, 03:50Телеграм
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
312 минут назад
Первая лига. СКА обыграл «Черноморец»
4923 минуты назад
Защитник «Локо» Фассон о голе «Махачкалы» после штрафного на 95-й: «Непонятно даже, было ли нарушение вообще. Обидно, когда упускаешь очки в подобных матчах»
127 минут назад
«Байер» – «Боруссия» Менхенгладбах. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:16
«Мальорка» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 05:37
«Балтика» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
5сегодня, 05:12
Чемпионат Нидерландов. ПСВ против «Аякса»
сегодня, 04:41
Гладилин о Батракове и Кисляке: «Переходить внутри России — несерьезно. Нужно расти и, как Головин, ехать в топ-клубы Европы»
25сегодня, 04:29
«Лацио» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
сегодня, 04:15
«Спартак» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
8сегодня, 03:36