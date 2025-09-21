Денис Глушаков: «Не понимал продления контракта со Станковичем с самого начала. С руководства «Спартака» надо тоже спрашивать»

Денис Глушаков считает, что «Спартак» поспешил, продлив контракт с Деяном Станковичем.

– У команды нет результата. Ожидать можно чего угодно. Я с самого начала не понимал продления контракта со Станковичем. Считаю, что нужно было дать матчей пять-шесть, а потом смотреть и решать, стоит ли его продлевать. А они продлили. И, как я понимаю, скоро расторгнут контракт.

– Клуб потратил огромные деньги на трансферы, но ожидаемого результата нет. Почему?

– С руководства «Спартака» надо тоже спрашивать, а не только с тренеров, которые приходят. Клуб же приводит наставников и покупает футболистов. Дает деньги на это. Вот и нужно спросить, почему нет результатов.

– Когда Станковича уберут, по вашим ощущениям?

– Не знаю. Я не Ванга, – сказал бывший полузащитник «Спартака ».