Денис Глушаков: «Не понимал продления контракта со Станковичем с самого начала. С руководства «Спартака» надо тоже спрашивать»
Денис Глушаков считает, что «Спартак» поспешил, продлив контракт с Деяном Станковичем.
– У команды нет результата. Ожидать можно чего угодно. Я с самого начала не понимал продления контракта со Станковичем. Считаю, что нужно было дать матчей пять-шесть, а потом смотреть и решать, стоит ли его продлевать. А они продлили. И, как я понимаю, скоро расторгнут контракт.
– Клуб потратил огромные деньги на трансферы, но ожидаемого результата нет. Почему?
– С руководства «Спартака» надо тоже спрашивать, а не только с тренеров, которые приходят. Клуб же приводит наставников и покупает футболистов. Дает деньги на это. Вот и нужно спросить, почему нет результатов.
– Когда Станковича уберут, по вашим ощущениям?
– Не знаю. Я не Ванга, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
