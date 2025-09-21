  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колыванов о дисквалификации Станковича: «По делу. Таким поведением он сам себе роет яму. Зачем? О футболе надо думать, а не о судьях»
3

Колыванов о дисквалификации Станковича: «По делу. Таким поведением он сам себе роет яму. Зачем? О футболе надо думать, а не о судьях»

Игорь Колыванов назвал справедливой дисквалификацию Деяна Станковича.

В пятницу КДК РФС дисквалифицировал Станковича на месяц во всех турнирах под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча против «Динамо».

– Месяц дисквалификации для Станковича – справедливое наказание?

– Считаю, что все по делу. Таким поведением Станкович сам себе роет яму. Зачем это делать? О футболе надо думать, а не о судьях, – сказал экс-форвард сборной России.

Станкович из‑за дисквалификации пропустит четыре матча Мир РПЛ, а также игру в Кубке России.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoДеян Станкович
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoИгорь Колыванов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тошич о дисквалификации Станковича на месяц: «За время его работы в «Спартаке» было много сомнительных решений судей. Наверное, он не выдержал»
13сегодня, 06:37
Денис Глушаков: «Не понимал продления контракта со Станковичем с самого начала. С руководства «Спартака» надо тоже спрашивать»
15сегодня, 03:24
Какой из этих клубов чаще побеждал в FONBET Кубке России?
вчера, 17:30
Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2025-м?
4719 сентября, 23:04
Главные новости
Фанаты «Штутгарта» выступили против программы слежки на основе ИИ: «Полиция и враги демократии работают вместе? Основатель компании – сторонник Трампа. Пора обществу высказаться»
717 минут назадФото
Вопрос отстранения Израиля от турниров выдвинут на голосование исполкома УЕФА. Большинство стран поддерживают бан (Israel Hayom)
1925 минут назад
«Краснодар» и «Зенит» сразятся в РПЛ. Ставьте на игру и забирайте до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!
57 минут назадРеклама
Джейми Реднапп о 2:1 «МЮ» с «Челси»: «Главная победа Аморима, но нужно развить успех – выиграть еще несколько матчей»
16сегодня, 07:35
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Арсенала», «Ньюкасл» против «Борнмута», «Вилла» сыграет с «Сандерлендом»
892сегодня, 06:43
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Мальорки», «Барселона» сыграет с «Хетафе»
89сегодня, 06:24
Петросян отобралась на Олимпиаду, «МЮ» обыграл «Челси» в матче с двумя красными, «Локомотив» недоволен Казарцевым, победы «Реала», «Баварии» и «Милана» и другие новости
17сегодня, 06:15
Матч дня в РПЛ – схватка «Краснодара» и «Зенита». Ставьте на игру с фрибетом 2 000 рублей от Bettery!
сегодня, 06:00Реклама
Экс-судья Марелли о пенальти «Ювентусу»: «Мариу закрыл глаза, и мяч внезапно попадает в руку. Непреднамеренная игра, такое на наказывается»
13сегодня, 06:00
Чемпионат Италии. «Рома» против «Лацио», «Интер» примет «Сассуоло», «Аталанта» в гостях у «Торино»
28сегодня, 05:44
Ко всем новостям
Последние новости
Фанаты «Аталанты» адресовали баннер Лукману: «Восстановлен в команде... Но для нас ты останешься неблагодарным»
25 минут назадФото
Ямаль станцевал в футболке «Интер Майами» с фамилией Месси в TikTok
112 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Марселем», «Монако» Головина против «Меца»
721 минуту назад
Чемпионат Германии. «Байер» против «Гладбаха», «Дортмунд» принимает «Вольфсбург»
2732 минуты назад
Флик о дубле Рэшфорда: «Он обрел уверенность. Я вижу его класс и жду от него интенсивной игры, Маркус перешел в «Барсу» в подходящее время»
142 минуты назад
«Состав ЦСКА не слабее «Спартака», «Зенита», «Краснодара». Для борьбы за титул необходим забивной форвард». Хомуха об армейцах
751 минуту назад
Чивич допустил, что «Балтика» поборется за чемпионство: «Все возможно, это футбол»
5сегодня, 07:57
«Оренбург» – «Динамо». Сергеев, Маухуб и Миранчук в старте. Онлайн-трансляция начнется в 12:00
9сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
2сегодня, 07:45
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Чэнду», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире
3сегодня, 07:14Видео