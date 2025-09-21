Колыванов о дисквалификации Станковича: «По делу. Таким поведением он сам себе роет яму. Зачем? О футболе надо думать, а не о судьях»

Игорь Колыванов назвал справедливой дисквалификацию Деяна Станковича.

В пятницу КДК РФС дисквалифицировал Станковича на месяц во всех турнирах под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча против «Динамо».

– Месяц дисквалификации для Станковича – справедливое наказание?

– Считаю, что все по делу. Таким поведением Станкович сам себе роет яму. Зачем это делать? О футболе надо думать, а не о судьях, – сказал экс-форвард сборной России.

Станкович из‑за дисквалификации пропустит четыре матча Мир РПЛ , а также игру в Кубке России.