Руй Кошта о Моуринью: «Для меня честь, привилегия и предмет гордости видеть его в «Бенфике». Трудно было бы найти тренера с более выдающимся резюме»
Руй Кошта высказался о назначении Жозе Моуринью в «Бенфику».
Сегодня 62-летний специалист возглавил португальскую команду.
«Жозе Моуринью не нуждается в представлении. Он возвращается в клуб, который хорошо знает, он один из самых уважаемых тренеров в мире. Нам нужен был тренер с победным послужным списком, и трудно было бы найти тренера с более выдающимся резюме, чем у Жозе Моуринью.
Пусть он будет здесь так же счастлив, как и во всех других клубах. Для меня честь, привилегия и предмет гордости видеть его тренером «Бенфики», – сказал президент «Бенфики».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
