Руй Кошта о Моуринью: «Для меня честь, привилегия и предмет гордости видеть его в «Бенфике». Трудно было бы найти тренера с более выдающимся резюме»

Руй Кошта высказался о назначении Жозе Моуринью в «Бенфику».

Сегодня 62-летний специалист возглавил португальскую команду.

«Жозе Моуринью не нуждается в представлении. Он возвращается в клуб, который хорошо знает, он один из самых уважаемых тренеров в мире. Нам нужен был тренер с победным послужным списком, и трудно было бы найти тренера с более выдающимся резюме, чем у Жозе Моуринью.

Пусть он будет здесь так же счастлив, как и во всех других клубах. Для меня честь, привилегия и предмет гордости видеть его тренером «Бенфики», – сказал президент «Бенфики».