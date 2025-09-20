Чемпионат России. «Пари НН» примет «Ахмат», «Акрон» против «Рубина», «Локомотив» в гостях у «Махачкалы», «Краснодар» и «Зенит» сыграют в воскресенье
В Мир РПЛ пройдут матчи 9-го тура.
В субботу «Рубин» проведет гостевой матч с «Акроном», «Локомотив» – с «Динамо» Махачкала.
В воскресенье «Спартак» примет «Крылья Советов», «Краснодар» будет противостоять «Зениту».
Чемпионат России
9-й тур
20 сентября 11:30, Мордовия Арена
20 сентября 13:45, Самара-Арена
20 сентября 16:30, Анжи-Арена
Не начался
21 сентября 09:00, Газовик
21 сентября 11:30, Лукойл Арена
Не начался
21 сентября 14:00, Ростех Арена
21 сентября 16:30, Ozon Арена
22 сентября 16:00, Олимпийский стадион Фишт
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?2984 голоса
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости