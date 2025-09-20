«Локомотив» 5 раз подряд сыграл вничью в Мир РПЛ. Побед нет больше месяца, последняя – над «Спартаком»

«Локомотив» больше месяца не может победить в Мир РПЛ.

Команда Михаила Галактионова разделила очки с «Динамо » Махачкала (1:1) в 9-м туре. Железнодорожники сыграли вничью в чемпионате в пятый раз подряд. Ранее они не сумели обыграть «Ахмат» (1:1), «Крылья Советов» (2:2), «Ростов» (3:3) и «Балтику» (1:1). Последняя победа «Локомотива » в Мир РПЛ датирована 9 августа – над «Спартаком» (4:2).