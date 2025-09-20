«Локомотив» не проигрывает 10 матчей – с июля. В Мир РПЛ поражений нет

«Локомотив» продлил серию без поражений до 10 матчей.

Команда Михаила Галактионова разделила очки с «Динамо » Махачкала в 9-м туре Мир РПЛ – 1:1.

В последний раз московский клуб уступал 30 июля – ЦСКА (1:2) в FONBET Кубке России. С тех пор у него 5 побед и 5 ничьих.

27 сентября «Локомотив » встретится с «Рубином», а 1 октября снова сыграет с армейцами.