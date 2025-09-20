  • Спортс
  Кейн о голах с пенальти: «Люди думают, что это легко. Но это непросто, я много тренируюсь, стараюсь улучшить технику ударов»
Кейн о голах с пенальти: «Люди думают, что это легко. Но это непросто, я много тренируюсь, стараюсь улучшить технику ударов»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн заявил, что забивать с пенальти непросто.

«Бавария» разгромила «Хоффенхайм» на выезде (4:1) в 4-м туре Бундеслиги. Форвард сборной Англии сделал хет-трик, дважды забив с точки. Он реализовал все первые 17 пенальти в чемпионате Германии – это рекорд.

– Как вы делаете так, чтобы исполнение пенальти выглядело простым делом?

– Это непросто. Люди думают, что [забивать с пенальти], когда мяч уже в сетке. Но я много тренируюсь, всегда стараюсь улучшить свою технику [исполнения ударов].

Всякий раз, когда мяч оказывается в штрафной, я стараюсь забить гол, неважно – пенальти это или нет, – сказал Кейн.

