Кейн о голах с пенальти: «Люди думают, что это легко. Но это непросто, я много тренируюсь, стараюсь улучшить технику ударов»
Нападающий «Баварии» Харри Кейн заявил, что забивать с пенальти непросто.
«Бавария» разгромила «Хоффенхайм» на выезде (4:1) в 4-м туре Бундеслиги. Форвард сборной Англии сделал хет-трик, дважды забив с точки. Он реализовал все первые 17 пенальти в чемпионате Германии – это рекорд.
– Как вы делаете так, чтобы исполнение пенальти выглядело простым делом?
– Это непросто. Люди думают, что [забивать с пенальти], когда мяч уже в сетке. Но я много тренируюсь, всегда стараюсь улучшить свою технику [исполнения ударов].
Всякий раз, когда мяч оказывается в штрафной, я стараюсь забить гол, неважно – пенальти это или нет, – сказал Кейн.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Bayern & Germany в X
