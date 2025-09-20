Кейн забил 70 голов в 67 матчах в Бундеслиге. Форвард «Баварии» сделал 9-й хет-трик в лиге – на один больше, чем в АПЛ

Харри Кейн забивает больше гола за игру в Бундеслиге.

32-летний нападающий сборной Англии и «Баварии» сделал хет-трик в гостевом матче 4-го тура против «Хоффенхайма» (3:1, второй тайм). Харри забил с игры и реализовал два пенальти.

Теперь на счету Кейна 70 голов в 67 матчах в чемпионате Германии. При этом он 9 раз забивал по три мяча за игру.

Напомним, что в АПЛ англичанин забил 213 голов за 213 матчей. У него 8 хет-триков в турнире. Еще два раза он забивал по три гола за матч в Лиге чемпионов . Его подробная статистика – здесь .

