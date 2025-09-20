3

«Бавария» выиграла 7 матчей подряд с общим счетом 26:7

«Бавария» начала сезон с семи побед подряд.

Команда Венсана Компани разгромила «Хоффенхайм» (4:1) в 4-м туре Бундеслиги.

Мюнхенцы в этом сезоне выиграли 4 матча в чемпионате Германии, по одному – в Кубке Германии и Лиге чемпионов, а также стали обладателями Суперкубка Германии. Общий счет семи игр – 26:7

26 сентября «Бавария» примет «Вердер».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoХоффенхайм
logoВенсан Компани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бавария» разгромила «Хоффенхайм» на выезде благодаря хет-трику Кейна – 4:1
1225 минут назад
Кейн забил 70 голов в 67 матчах в Бундеслиге. Форвард «Баварии» сделал 9-й хет-трик в лиге – на один больше, чем в АПЛ
1837 минут назад
У Кейна 16 (13+3) очков в 7 матчах сезона за «Баварию». Форвард сделал хет-трик в игре с «Хоффенхаймом»
4846 минут назад
Главные новости
Мбаппе забил в 5 матчах подряд. У Килиана 9 голов в 8 играх сезона за «Реал» и Францию
1012 минут назад
Матвей Кисляк: «Ямаль выглядит тусовщиком. Роналду и Месси были стабильны 15 сезонов, игра Лео мне больше импонирует. Превзойти их в ближайшее столетие будет очень сложно»
513 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Динамо» Махачкала, «Пари НН» уступил «Ахмату», «Акрон» и «Рубин» сыграли вничью
13017 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Челси». Шешко, Палмер, Бруну, Эстевао в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1921 минуту назад
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Лейпциг» принимает «Кельн», «Дортмунд» и «Байер» проведут свои матчи в воскресенье
2125 минут назад
«Бавария» разгромила «Хоффенхайм» на выезде благодаря хет-трику Кейна – 4:1
1225 минут назад
Карпин отстранил Нгамале от матча с «Оренбургом» из-за пропуска части занятия «Динамо» («Мутко против»)
1830 минут назад
«Реал» – «Эспаньол» – 2:0. Мбаппе забил. Онлайн-трансляция
8831 минуту назадLive
Кейн забил 70 голов в 67 матчах в Бундеслиге. Форвард «Баварии» сделал 9-й хет-трик в лиге – на один больше, чем в АПЛ
1837 минут назад
У Кейна 16 (13+3) очков в 7 матчах сезона за «Баварию». Форвард сделал хет-трик в игре с «Хоффенхаймом»
4846 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» обратится в ЭСК РФС из-за пенальти «Ахмата»: «Непонятное судейское решение. У болельщиков очевидная реакция – никакого нарушения не было»
41 секунду назадФото
Первая лига. «Арсенал» сыграл вничью с «Уфой», «Спартак» Кострома забил 4 гола «Чайке», «Урал» поделил очки с «Ротором»
321 минуту назад
Форвард «Челябинска» Левин дважды забил «Родине» дальними ударами
14 минут назадВидео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Нажмы», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Риядом»
515 минут назадLive
«Рубин» отыгрался с 0:2 и вырвал ничью у «Акрона» – 2:2
717 минут назад
«Динамо» Махачкала – «Локомотив». Батраков и Агаларов играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
621 минуту назад
«Педри, Ямаль, Мбаппе». Асприлья о фаворитах «Золотого мяча»
126 минут назад
Даку забил в третьем матче Мир РПЛ подряд и делит с Батраковым 1-е место в списке бомбардиров с 8 голами
345 минут назад
Жерсон сможет сыграть с «Оренбургом». Хавбек «Зенита» восстанавливается от травмы бедра (Lance!)
248 минут назад
«Верона» – «Ювентус». Влахович и Йылдыз в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
851 минуту назад