«Бавария» выиграла 7 матчей подряд с общим счетом 26:7
«Бавария» начала сезон с семи побед подряд.
Команда Венсана Компани разгромила «Хоффенхайм» (4:1) в 4-м туре Бундеслиги.
Мюнхенцы в этом сезоне выиграли 4 матча в чемпионате Германии, по одному – в Кубке Германии и Лиге чемпионов, а также стали обладателями Суперкубка Германии. Общий счет семи игр – 26:7
26 сентября «Бавария» примет «Вердер».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости