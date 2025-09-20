«Бавария» выиграла 7 матчей подряд с общим счетом 26:7

«Бавария» начала сезон с семи побед подряд.

Команда Венсана Компани разгромила «Хоффенхайм » (4:1) в 4-м туре Бундеслиги.

Мюнхенцы в этом сезоне выиграли 4 матча в чемпионате Германии, по одному – в Кубке Германии и Лиге чемпионов, а также стали обладателями Суперкубка Германии. Общий счет семи игр – 26:7

26 сентября «Бавария » примет «Вердер».