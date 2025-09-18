Харри Кейн: «Физически и ментально чувствую себя лучше, чем когда-либо. Я знаю, что в «Баварии» у меня будут моменты, нужно лишь продолжать реализовывать их»

Харри Кейн считает, что находится на пике формы.

Вчера «Бавария » обыграла «Челси » (3:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов . Англичанин сделал дубль и был признан лучшим игроком встречи .

«Физически и морально я чувствую себя лучше, чем когда-либо.

Я знаю, что в этой команде у меня будут моменты. Мне нужно лишь продолжать реализовать их, как в этом матче», – сказал нападающий «Баварии».