Харри Кейн: «Физически и ментально чувствую себя лучше, чем когда-либо. Я знаю, что в «Баварии» у меня будут моменты, нужно лишь продолжать реализовывать их»
Харри Кейн считает, что находится на пике формы.
Вчера «Бавария» обыграла «Челси» (3:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Англичанин сделал дубль и был признан лучшим игроком встречи.
«Физически и морально я чувствую себя лучше, чем когда-либо.
Я знаю, что в этой команде у меня будут моменты. Мне нужно лишь продолжать реализовать их, как в этом матче», – сказал нападающий «Баварии».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
