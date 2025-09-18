Кейн о награде лучшему игроку матча с «Челси» в ЛЧ: «Мой сын обожает эти штуки. С удовольствием ему их приношу – они не такие уж тяжелые, к счастью»
Харри Кейн рассказал, что отдает награды лучшего игрока матча своему сыну.
Вчера «Бавария» обыграла «Челси» (3:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Кейн сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.
«Мой сын обожает эти штуки. К счастью, они не такие уж и тяжелые. По возможности с радостью приношу их ему», – сказал нападающий «Баварии».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: FCB Inside
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости