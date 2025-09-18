  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кейн о награде лучшему игроку матча с «Челси» в ЛЧ: «Мой сын обожает эти штуки. С удовольствием ему их приношу – они не такие уж тяжелые, к счастью»
3

Кейн о награде лучшему игроку матча с «Челси» в ЛЧ: «Мой сын обожает эти штуки. С удовольствием ему их приношу – они не такие уж тяжелые, к счастью»

Харри Кейн рассказал, что отдает награды лучшего игрока матча своему сыну.

Вчера «Бавария» обыграла «Челси» (3:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Кейн сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.

«Мой сын обожает эти штуки. К счастью, они не такие уж и тяжелые. По возможности с радостью приношу их ему», – сказал нападающий «Баварии».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: FCB Inside
logoЧелси
logoбундеслига Германия
logoХарри Кейн
logoБавария
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Та не считает, что его следовало удалить в 1-м тайме за фол на Педро: «Если бы я ударил его по лицу, то да. Желтая карточка была правильным решением»
1сегодня, 15:11
Харри Кейн: «Физически и ментально чувствую себя лучше, чем когда-либо. Я знаю, что в «Баварии» у меня будут моменты, нужно лишь продолжать реализовывать их»
4сегодня, 15:02
Нойер о 3:1 с «Челси»: «То, как играла «Бавария» – достижение. Наша цель – победа в Лиге чемпионов, нужно делать домашнее задание»
7сегодня, 12:35
Главные новости
Моуринью о возвращении в «Бенфику»: «Я так же отчаянно хочу победить, как и 25 лет назад. Я стал более зрелым, практически все в футболе вызывает ощущение дежавю»
912 минут назад
Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Наполи», «Байер» против «Копенгагена»
19421 минуту назадLive
Угальде забил впервые в сезоне – «Ростову» в Кубке России
722 минуты назад
«Спартак» – «Ростов». 1:0 – Угальде забил первый гол в сезоне. Онлайн-трансляция
3929 минут назадLive
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» против «Ростова», ЦСКА проиграл «Балтике» по пенальти
86737 минут назадLive
ЦСКА уступил «Балтике» по пенальти – 9:10. Тороп не забил Кукушкину в серии, а вратарь калининградцев забил ему
12943 минуты назад
«Рома», «Интер» и «Милан» по уши в дерьме. «Лацио», может, и не выиграл скудетто, но у нас хотя бы нет таких финансовых проблем». В сеть слили разговор Лотито с фанатом
1849 минут назад
«Реал» подаст новую апелляцию по удалению Хейсена. Клуб обратится в Спортивный административный суд Испании (COPE)
31сегодня, 17:03
Дисквалификация Хейсена осталась в силе. Повторная апелляция «Реала» отклонена
42сегодня, 16:55
Беллингем намерен вернуться к матчу с «Атлетико». Хавбек «Реала» хочет набрать форму, чтобы выйти в старте (As)
4сегодня, 16:48
Ко всем новостям
Последние новости
Деменко о «Зените»: «Игра не впечатляет, теряется нить дисциплины. Новичков сразу ставят в состав, думая, что они лучше, потому что дорогие – где-то игроки обижаются, возможно»
2 минуты назад
Хейсен о дисквалификации: «Ошибка признана, но я все равно отстранен – прекрасно для имиджа испанского футбола 🤦🏼‍♂️»
6 минут назад
У ЦСКА 3 матча без побед подряд. Дальше – «Сочи» в РПЛ
2026 минут назад
Буффон и Нойер – кто играл с обоими? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
27 минут назадТесты и игры
«Спортинг» – «Кайрат». Сатпаев и Тринкау играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
527 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума уступил «Аль-Таавуну», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду – в субботу
227 минут назадLive
«Манчестер Сити» – «Наполи». Холанд, Хейлунд, Рейндерс и де Брюйне играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
927 минут назад
«Ньюкасл» – «Барселона». Тонали, Левандовски, Рэшфорд играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2027 минут назад
«Балтика» одержала первую победу в Кубке после 3 поражений – над ЦСКА по пенальти. В РПЛ у команды Талалаева нет поражений
729 минут назад
«Копенгаген» – «Байер». 1:0 – Йордан Ларссон забил на 9-й. Онлайн-трансляция
633 минуты назадLive