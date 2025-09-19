6

Кейн, Рэшфорд, ван Дейк, Тюрам – в команде 1-го тура ЛЧ

УЕФА опубликовал команду недели в Лиге чемпионов.

Вратарь: Рульи («Марсель»).

Защитники: Мбоджи («Славия Прага»), ван Дейк («Ливерпуль»), Люккассен («Пафос»), Льоренте («Атлетико»).

Полузащитники: Рэшфорд («Барселона»), Ванакен («Брюгге»), Бикальо («Карабах»), Тринкау («Спортинг»).

Нападающие: Тюрам («Интер»), Кейн («Бавария»).

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?143 голоса
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Лиги чемпионов в X
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБарселона
logoДеррик Люккассен
logoФрансишку Тринкау
logoХеронимо Рульи
logoМаркус Рэшфорд
logoХарри Кейн
logoМаркос Льоренте
logoКарабах
logoИнтер
logoБавария
logoСлавия Прага
logoМарсель
logoЛиверпуль
logoАтлетико
logoСпортинг
logoХанс Ванакен
logoВирджил ван Дейк
logoПедро Бикальо
logoБрюгге
logoМаркус Тюрам
logoПафос
logoЮссуфа Мбоджи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» – фаворит ЛЧ после 1-го тура по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Сити» – 7-й, «Кайрат» – последний
19сегодня, 14:33
Герои тура ЛЧ: Рэшфорд за «Барсу», невыгнанный Влахович. А лучший – тот, кто вовремя ушел
сегодня, 14:15Фэнтези
Бенитес о финале ЛЧ-2005: «Люди до сих пор плачут, вспоминая о том матче. Называют это лучшим днем в жизни. Даже Руни не мог поверить, когда «Ливерпуль» отыгрался с 0:3»
17сегодня, 14:13
Рэшфорд – игрок недели ЛЧ. Форвард «Барсы» опередил Влаховича, Тюрама, Тринкау
27сегодня, 13:33
Главные новости
Владимир Пономарев: «Стыдно, что Фернандес гражданин России. Мы дураки пошли у него на поводу, а он плевал на нашу страну, его интересовали только деньги»
1926 минут назад
«Если Даку взять в «Барселону» вместо Левандовского, он там не потеряется! Никто не будет спорить, что он лучший нападающий РПЛ». Рожков о форварде «Рубина»
1835 минут назад
Дмитрий Свищев: «УЕФА должен запретить англичанам порочить имя Яшина. Их предки рукоплескали великому вратарю на «Уэмбли», а потомки пытаются эту часть истории смыть»
1857 минут назад
Кисляк – в десятке лучших игроков U21 по созданию моментов. Йылдыз – 1-й, Гюлер – 4-й, Ямаль – 5-й
13сегодня, 15:18
Театральные падения или судейские ошибки? Расскажите, что вас бесит в футболе!
сегодня, 15:00
Рубен Аморим: «Давление в «МЮ» выше, чем в любом другом клубе мира. Мы прогрессируем, но нам нужно побеждать»
31сегодня, 14:58
Губерниев о дисквалификации Станковича: «Деяна быстро выгонят. «Спартак» без него будет выглядеть значительно лучше»
21сегодня, 14:41
«Барселона» – фаворит ЛЧ после 1-го тура по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Сити» – 7-й, «Кайрат» – последний
19сегодня, 14:33
Юрий Семин: «В РПЛ игроки лежат на поле больше всех. Либо меняйте, либо пусть лежит за бровкой. В женском футболе симуляций меньше – девочки бьются, встают и бегут дальше»
49сегодня, 14:31
Бенитес о финале ЛЧ-2005: «Люди до сих пор плачут, вспоминая о том матче. Называют это лучшим днем в жизни. Даже Руни не мог поверить, когда «Ливерпуль» отыгрался с 0:3»
17сегодня, 14:13
Ко всем новостям
Последние новости
Хаби Алонсо: «Мбаппе будет начинать некоторые матчи не в старте, ему надо принять это как данность»
210 минут назад
«Если лучший футболист в истории останется еще на какое-то время, это будет отличная новость для МЛС». Маскерано о продлении контракта с Месси
120 минут назад
Угальде об эмоциональности Станковича: «Это нормально. Значит, что он живет футболом»
239 минут назад
Юрий Белоус: «Не вижу ни одного преимущества у Станковича перед Юраном. «Спартаку» нужно назначить своего, Сергей будет успешнее Деяна. Увольнение назрело, команда без руля и ветрил»
940 минут назад
Смолов поддерживал игроков BetBoom Team на ЧМ по Доте: «Вы проигрываете и выигрываете вместе»
154 минуты назадКиберспорт
Посол Аргентины в РФ: «Месси – лучший футболист в истории. Я его большой фанат, слежу за Лео последние 20 лет»
2сегодня, 15:18
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Наср» Роналду сыграет в субботу
2сегодня, 15:03
Павел Погребняк: «Хочу поддержать Станковича. Нравятся его эмоции и стиль. Это лучше, чем стоять как камень с руками в карманах»
18сегодня, 14:57
Лев о ЧМ-2026: «Германии нужно снова войти в число лучших в мире, сейчас мы не на этой позиции. Надо внести коррективы и найти решения»
1сегодня, 14:55
Мостовой о дисквалификации Станковича на месяц: «Ничего себе! Нужно уметь сдерживать себя. Хотя и к судейству есть вопросы»
6сегодня, 14:50