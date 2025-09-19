Кейн, Рэшфорд, ван Дейк, Тюрам – в команде 1-го тура ЛЧ
УЕФА опубликовал команду недели в Лиге чемпионов.
Вратарь: Рульи («Марсель»).
Защитники: Мбоджи («Славия Прага»), ван Дейк («Ливерпуль»), Люккассен («Пафос»), Льоренте («Атлетико»).
Полузащитники: Рэшфорд («Барселона»), Ванакен («Брюгге»), Бикальо («Карабах»), Тринкау («Спортинг»).
Нападающие: Тюрам («Интер»), Кейн («Бавария»).
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Лиги чемпионов в X
