Жерсон сможет сыграть с «Оренбургом». Хавбек «Зенита» восстанавливается от травмы бедра (Lance!)

Полузащитник «Зенита» Жерсон пропустит еще неделю из-за травмы.

28-летний футболист сборной Бразилии пропустил четыре последних матча «Зенита » и не сыграет завтра с «Краснодаром».

По данным Lance!, Жерсон получил повреждение прямой мышцы бедра, из-за которой выбыл на 30 дней. Он должен вернуться в строй к домашней игре 10-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом », которая пройдет 27 сентября.

Напомним, что после трансфера из «Фламенго» за 25 миллионов евро Жерсон не отметился результативными действиями в 6 матчах Премьер-лиги.