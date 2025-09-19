Жерсон не сыграет с «Краснодаром», сообщил Семак: «Начинает работать с «Зенитом» фрагментарно»
Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии травмированных Вендела и Жерсона.
Ранее сообщалось, что оба игрока «Зенита» получили микроповреждения.
– На фотографии со вчерашней тренировки в команде-победительнице был Вендел. Значит ли это, что он готовится в общей группе, и в каком состоянии сейчас Жерсон?
– Жерсон начинает работать вместе с командой фрагментарно. Но участие в матче с «Краснодаром» он принимать не будет.
На следующей неделе у него будет контрольное обследование, которое покажет, насколько реабилитация идет так, как нужно.
Остальные все готовятся, – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости