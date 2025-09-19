Жерсон не сыграет с «Краснодаром», сообщил Семак: «Начинает работать с «Зенитом» фрагментарно»

Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии травмированных Вендела и Жерсона.

Ранее сообщалось, что оба игрока «Зенита» получили микроповреждения.

– На фотографии со вчерашней тренировки в команде-победительнице был Вендел. Значит ли это, что он готовится в общей группе, и в каком состоянии сейчас Жерсон?

– Жерсон начинает работать вместе с командой фрагментарно. Но участие в матче с «Краснодаром» он принимать не будет.

На следующей неделе у него будет контрольное обследование, которое покажет, насколько реабилитация идет так, как нужно.

Остальные все готовятся, – сказал главный тренер «Зенита ».