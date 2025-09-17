Валерий Овчинников: «Жерсон – самый хитрый из бразильцев «Зенита». Получил процент за трансфер, теперь недоволен и готов уехать. Потом обратится в ФИФА – и придется выплачивать ему круглую сумму»

Валерий Овчинников указал на хитрость Жерсона.

«Чем отличаются иностранцы от российских футболистов? Цветом кожи: темнее, светлее, бронзовее. Но по игре они ничем не отличаются и не выделяются.

Это показывает пример «Зенита », который идет на шестом месте. Их легионерам надо купить школьные рюкзаки, отобрать банковские карточки, дать сухпаек на три дня и отправить в Бразилию.

Жерсон – самый хитрый из бразильцев «Зенита». Он получил от своего любимого клуба процент от суммы в 25 млн евро за его трансфер. Затем он начинает выражать недовольство тем, что не попадает в стартовый состав, и готов уехать домой. А потом начнет обращаться в ФИФА, и «Зениту» придется выплачивать круглую сумму. В таком случае у Жерсона жизнь удастся», – сказал бывший главный тренер нижегородского «Локомотива».