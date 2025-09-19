  • Спортс
Манфред Угальде: «Жедсон лучше Жерсона из «Зенита». Он очень помогает «Спартаку», футболист другого уровня»

Манфред Угальде из «Спартака» заявил, что Жедсон лучше Жерсона.

Красно-белые купили Жедсона Фернандеша у турецкого «Бешикташа» этим летом. На счету хавбека гол и передача за 6 матчей в Мир РПЛ.

«Жедсон – футболист другого, очень высокого уровня. Он очень помогает команде, как вы можете видеть на поле.

Наш Жедсон лучше Жерсона из «Зенита», – сказал нападающий «Спартака» Манфред Угальде.

Ткаченко о Кахигао: «В чем он непрофессионален? Все позиции усилены, главный трансфер, за которым шел «Спартак», сделали – Жедсон. Это про суть, а не про пиар»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
