Агент Жерсона о желании игрока покинуть «Зенит»: «Домыслы. Он сосредоточен на защите цветов «Зенита» и титулах»
Агент Жерсона опроверг информацию о возможном уходе игрока из «Зенита».
Ранее сообщалось, что бразилец рассматривает вариант смены клуба. Полузащитник якобы боится потерять место в сборной Бразилии перед чемпионатом мира 2026 года.
«Многие люди много говорят и ничего не знают.
Жерсон сосредоточен на своем восстановлении и на том, чтобы снова выйти на поле, защищать цвета «Зенита» и выигрывать титулы.
Все остальное – лишь домыслы», – сказал агент Лукас Машадо.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
