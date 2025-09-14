  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Жерсона о желании игрока покинуть «Зенит»: «Домыслы. Он сосредоточен на защите цветов «Зенита» и титулах»
3

Агент Жерсона о желании игрока покинуть «Зенит»: «Домыслы. Он сосредоточен на защите цветов «Зенита» и титулах»

Агент Жерсона опроверг информацию о возможном уходе игрока из «Зенита».

Ранее сообщалось, что бразилец рассматривает вариант смены клуба. Полузащитник якобы боится потерять место в сборной Бразилии перед чемпионатом мира 2026 года.

«Многие люди много говорят и ничего не знают.

Жерсон сосредоточен на своем восстановлении и на том, чтобы снова выйти на поле, защищать цвета «Зенита» и выигрывать титулы.

Все остальное – лишь домыслы», – сказал агент Лукас Машадо.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?7365 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoЖерсон
logoСпорт-Экспресс
logoСборная Бразилии по футболу
агенты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жерсон недоволен положением в «Зените» и рассматривает возможность ухода зимой, чтобы попасть в состав Бразилии на ЧМ (BolaVip)
41сегодня, 13:48
Орлов о Жерсоне: «Он устал, перенасытился игрой. Ему надо отдохнуть, пока «Зениту» можно без него обойтись. Это потенциальный игрок сборной Бразилии»
106 сентября, 21:45
Агент Жерсона об интересе «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»: «Не было ни одного предложения. В «Зените» он счастлив, адаптируется к новым условиям»
44 сентября, 15:19
Агент опроверг желание Жерсона покинуть «Зенит»: «Он счастлив и уверен, что у него все получится»
214 сентября, 07:16
Главные новости
«Зенит» не забил «Балтике» на выезде – 0:0
1382 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Ростовом», «Крылья» победили «Сочи»
18901 минуту назадLive
«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». 1:0 – Фоден открыл счет. Онлайн-трансляция
338 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «МЮ», «Ливерпуль» одолел «Бернли»
61327 минут назадLive
Кейн о Бундеслиге: «Не думаю, что будет скучно – когда «Бавария» не выиграла Бундеслигу 2 года назад, люди так не говорили. «Боруссия», «Байер» и «Айнтрахт» навяжут борьбу»
144 минуты назад
Салах забил 188-й гол в АПЛ и вышел на 4-е место в списке бомбардиров в истории лиги
2452 минуты назад
«Ливерпуль» выиграл все 4 матча на старте АПЛ и лидирует в таблице
5756 минут назад
Игра в телеграме для знатоков – «Невидимка». Угадаете футболистов по размытому фото без подсказок?
57 минут назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Милан» против «Болоньи», «Рома» уступила «Торино», «Аталанта» разгромила «Лечче»
60сегодня, 14:57
«Ливерпуль» вырвал победу у «Бернли» – 1:0! Салах забил с пенальти на 95-й, Угочукву удалили
84сегодня, 14:56
Ко всем новостям
Последние новости
Слот про 1:0 с «Бернли»: «Когда нам дали пенальти, я был в шоке, а потом счастлив, что Салах забил. «Ливерпуль» не создал много моментов, но сложно делать это против команды, которая играет в своей штрафной»
1 минуту назад
Тренер «Бернли» Паркер о пенальти «Ливерпуля»: «По правилам – это игра рукой Межбри. Мяч летел со скоростью 80 миль в час и попал в нее. Придется тренироваться, держа руки за спиной»
512 минут назад
Анчелотти о том, легко ли оставить Винисиуса в запасе: «Конечно, он делает то, о чем я прошу его. В сборной такие проблемы бывают редко – если один игрок недоволен своей ролью, я вызову другого»
119 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Вердера», «Санкт-Паули» одолел «Аугсбург»
3522 минуты назадLive
«ПСЖ» – «Ланс». 1:0 – Барколя открыл счет. Онлайн-трансляция
125 минут назадLive
Ван Дейк об 1:0: «Ливерпуль» заслуженно победил, но на месте «Бернли» было бы обидно пропустить с пенальти. Это могла быть ничья»
927 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится с «Аль-Холудом»
1338 минут назад
«Ростов» – ЦСКА. Роналдо, Алеррандро, Сулейманов и Алвес в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
2040 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Ланса», «Лилль» обыграл «Тулузу»
1341 минуту назадLive
Дебютный гол Этана Мбаппе на 98-й принес «Лиллю» победу над «Тулузой» – 2:1. 18-летний хавбек сыграл впервые с апреля, выйдя на 81-й минуте
642 минуты назад