Агент Жерсона о желании игрока покинуть «Зенит»: «Домыслы. Он сосредоточен на защите цветов «Зенита» и титулах»

Агент Жерсона опроверг информацию о возможном уходе игрока из «Зенита».

Ранее сообщалось , что бразилец рассматривает вариант смены клуба. Полузащитник якобы боится потерять место в сборной Бразилии перед чемпионатом мира 2026 года.

«Многие люди много говорят и ничего не знают.

Жерсон сосредоточен на своем восстановлении и на том, чтобы снова выйти на поле, защищать цвета «Зенита » и выигрывать титулы.

Все остальное – лишь домыслы», – сказал агент Лукас Машадо.