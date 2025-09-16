Жена убеждает Жерсона остаться в «Зените». Семье нравится в Санкт-Петербурге (Legalbet)

Супруга Жерсона Сантоса убеждает игрока не покидать «Зенит».

Legalbet сообщает, что Грейс Гонсалвеш уговаривает полузащитника продолжить выступления за клуб Мир РПЛ и остаться в России на долгое время.

Отмечается, что семье футболиста нравится в Санкт-Петербурге: дочь Жерсона ходит на детские праздники, а жена часто приходит на матчи «Зенита ».

28-летний игрок присоединился к команде Сергея Семака этим летом, за него заплатили 25 млн евро . После 6 игр в чемпионате России результативных действий на счету Жерсона нет.

Жерсон просится в Саудовскую Аравию. «Зенит» хочет в 2 раза больше денег, агент все опровергает