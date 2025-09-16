Жена убеждает Жерсона остаться в «Зените». Семье нравится в Санкт-Петербурге (Legalbet)
Супруга Жерсона Сантоса убеждает игрока не покидать «Зенит».
Legalbet сообщает, что Грейс Гонсалвеш уговаривает полузащитника продолжить выступления за клуб Мир РПЛ и остаться в России на долгое время.
Отмечается, что семье футболиста нравится в Санкт-Петербурге: дочь Жерсона ходит на детские праздники, а жена часто приходит на матчи «Зенита».
28-летний игрок присоединился к команде Сергея Семака этим летом, за него заплатили 25 млн евро. После 6 игр в чемпионате России результативных действий на счету Жерсона нет.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
