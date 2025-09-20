Винисиус может покинуть «Реал» зимой, если ситуация с контрактом не прояснится (As)

Винисиус Жуниор может покинуть «Реал» зимой.

Такой вариант возможен, если не ситуация с новым контрактом бразильца не прояснится, сообщает As.

Следующие два-три месяца будут иметь решающее значение для ситуации с Винисиусом .

Известно, что 25-летний вингер и «Реал » прервали переговоры о продлении контракта после клубного чемпионата мира. На последней встрече в Мадриде игрок значительно снизил первоначальные финансовые требования. Тем не менее переговоры зашли в тупик.

Контракт бразильца рассчитан до лета 2027 года.