Алонсо о Винисиусе: «В «Реале» много важных игроков, он один из них. Я очень ценю каждого. Все в одной лодке»

Хаби Алонсо высказался о положении Винисиуса Жуниора в «Реале».

– Как вернуть лучшую версию Винисиуса?

– Я видел его вчера, и, как я уже говорил, было не время для разговоров. Нужно иметь немного интуиции, так что мы немного поговорили сегодня. Но мы сыграли всего пять матчей в чемпионате. Впереди еще долгий путь, это марафон до мая. Мы должны двигаться шаг за шагом.

– Вредит ли Винисиусу потеря концентрации?

– Для меня в этой команде много важных игроков. С точки зрения уровня, опыта, послужного списка и того, что это нам дает.

Винисиус – один из них, как и Джуд [Беллингем ], Феде [Вальверде ], Орельен [Тчуамени], Дин [Хейсен ], Арда [Гюлер] ... Я не собираюсь навешивать на него ярлыки, которые мы сейчас хотим навесить.

Я очень ценю каждого и хочу, чтобы вся команда чувствовала себя важной. Все находятся в одной лодке, и нам нужно, чтобы все двигались в одном направлении, – сказал главный тренер «Реала».

