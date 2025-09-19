  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алонсо о Винисиусе: «В «Реале» много важных игроков, он один из них. Я очень ценю каждого. Все в одной лодке»
7

Алонсо о Винисиусе: «В «Реале» много важных игроков, он один из них. Я очень ценю каждого. Все в одной лодке»

Хаби Алонсо высказался о положении Винисиуса Жуниора в «Реале».

– Как вернуть лучшую версию Винисиуса?

– Я видел его вчера, и, как я уже говорил, было не время для разговоров. Нужно иметь немного интуиции, так что мы немного поговорили сегодня. Но мы сыграли всего пять матчей в чемпионате. Впереди еще долгий путь, это марафон до мая. Мы должны двигаться шаг за шагом.

– Вредит ли Винисиусу потеря концентрации?

– Для меня в этой команде много важных игроков. С точки зрения уровня, опыта, послужного списка и того, что это нам дает.

Винисиус – один из них, как и Джуд [Беллингем], Феде [Вальверде], Орельен [Тчуамени], Дин [Хейсен], Арда [Гюлер] ... Я не собираюсь навешивать на него ярлыки, которые мы сейчас хотим навесить.

Я очень ценю каждого и хочу, чтобы вся команда чувствовала себя важной. Все находятся в одной лодке, и нам нужно, чтобы все двигались в одном направлении, – сказал главный тренер «Реала».

Руководство «Реала» знает, что у Винисиуса и Алонсо не лучшие отношения. Боссы удивились, когда вингер начал матч с «Марселем» в запасе

Окружение Винисиуса обеспокоено Алонсо. Тренер «Реала» верит в вингера не так сильно, как Анчелотти

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДин Хейсен
logoОрельен Тчуамени
logoФедерико Вальверде
logoДжуд Беллингем
logoАрда Гюлер
logoХаби Алонсо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» недоволен тем, как агенты Винисиуса ведут переговоры о новом контракте, и допускает, что вингер попробует уйти свободным агентом в 2027-м
4317 сентября, 20:44
Окружение Винисиуса обеспокоено Алонсо. Тренер «Реала» верит в вингера не так сильно, как Анчелотти
7817 сентября, 20:11
Винисиус, Беллингем и Камавинга – в запасе на матч «Реала» с «Марселем», Родриго и Мастантуоно – в старте
2016 сентября, 17:58
Анчелотти о том, легко ли оставить Винисиуса в запасе: «Конечно, он делает то, о чем я прошу его. В сборной такие проблемы бывают редко – если один игрок недоволен своей ролью, я вызову другого»
114 сентября, 15:38
Главные новости
«Балтика» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» оштрафована на 10 тысяч рублей
212 минут назад
Уверены, что «Челси» добьет Аморима? Тогда выбирайте победу Марески в «Предикторе»
13 минут назадТелеграм
Глава КДК о дисквалификации Станковича: «На всю страну прозвучало оскорбительное слово. Тренер сказал, что слова судей – ложь, он никого не оскорблял»
1526 минут назад
Станкович дисквалифицирован на месяц в РПЛ и Кубке за удаление в матче с «Динамо». Тренер «Спартака» пропустит 5 игр, включая дерби с ЦСКА
11937 минут назад
Слот об «Эвертоне»: «Когда Жота скончался, они приехали на «Энфилд» – я оценил это. У них хорошая команда – есть игрок, стоивший 100 млн фунтов»
644 минуты назад
Руководство «Спартака» склоняется к увольнению Станковича. Кахигао против – у него нет кандидата на замену («Чемпионат»)
7955 минут назад
У «Реала» самый высокий лимит расходов на состав в Ла Лиге – 761 млн евро. У «Барселоны» снизился более чем на 100 млн – до 351 млн
4158 минут назад
Мареска об Амориме: «Великолепный тренер. На старте проекта иногда бывают трудности»
10сегодня, 12:10
Марио Фернандес объявил о завершении карьеры. Защитник побеждал в РПЛ с ЦСКА и «Зенитом» и дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 со сборной России
95сегодня, 12:08
Ричардс не согласился с Каррагером, что «Челси» еще сильнее отстал от «Сити» и «Ливерпуля»: «Они выиграли клубный ЧМ, обыграв «ПСЖ». Джейми назвал КЧМ «трофеем Микки Мауса»
17сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Гайич дисквалифицирован на 2 игры (одна – условно) за отмашку в матче ЦСКА с «Ростовом». Испытательный срок – 3 месяца
28 секунд назад
Кузьмин о Слуцком в «Москве»: «Перед финалом Кубка он вызвал Comedy Club – Харламова и Батрутдинова. Пошло расслабление, они шутили. К сожалению, не помогло – мы проиграли»
1 минуту назадВидео
Глава пресс‑службы «Спартака» Зеленов о дисквалификации Станковича: «Месяц – очень серьезный срок. К сожалению, регламент не позволяет подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом»
58 минут назад
Алонсо о конфликте Симеоне с фанатами «Ливерпуля» в ЛЧ: «Тема оскорблений давно вышла из-под контроля. Приходится учиться жить с этим»
15 минут назад
«Спартак» оштрафован на 160 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо» – за выходы Станковича и штаба на поле, оскорбления судьи фанатами и неподобающее поведение команды
117 минут назад
Аллегри об игре с «Удинезе»: «В «Милане» победы – норма, а не исключения. Это один из четырех самых важных матчей чемпионата. Нам нужно идти к цели шаг за шагом»
27 минут назад
Ткаченко об уходе Файзуллаева из ЦСКА: «Клуб понимал, что Аббосу лучше уйти. Его цена могла не вырасти»
229 минут назад
Садыгов о задержках зарплат в «Серик Беледиеспор»: «Без комментариев»
738 минут назад
Ещенко о главной проблеме российского футбола: «Кто будет работать детским тренером за 50 тысяч в месяц? Тут нужно забыть про семью и заниматься только футболом»
547 минут назад
Солари про 8-е место в РПЛ: «Спартак» – великая команда, мы осознаем нашу ответственность. Я уверен, что мы можем исправить ситуацию»
347 минут назад