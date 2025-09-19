Алонсо хочет, чтобы между Винисиусом и Родриго была настоящая конкуренция. Место левого вингера в «Реале» никому не гарантировано

Никому в «Реале» не гарантирована игра на левом фланге атаки.

По сведениям As, план главного тренера Хаби Алонсо заключается в том, чтобы Винисиус Жуниор и Родриго по-настоящему боролись за игровое время. Отмечается, что этот вопрос намного более открытый, чем ожидалось поначалу – летом, когда 24-летнему вингеру редко находилось место в составе.

В этом сезоне Винисиус принял участие в 5 матчах «Реала », в двух из них появившись на замену. Родриго сыграл три раза, в старте – дважды.