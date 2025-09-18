Фанат «Овьедо» оштрафован на 4000 евро за расизм в адрес Мбаппе и Винисиуса. Расследование суда продолжается
Фанат «Овьедо» оштрафован за расизм в адрес Килиана Мбаппе и Винисиуса.
24 августа «Реал» обыграл «Овьедо» на выезде в матче 2-го тура Ла Лиги (3:0). Во время матча один из фанатов хозяев выкрикивал расистские оскорбления в адрес игроков «Мадрида» Килиана Мбаппе и Винисиуса. Так, болельщик изображал обезьяну жестами и звуками после гола Мбаппе на 37-й минуте.
Государственная комиссия по борьбе с насилием одобрила предложение о штрафе фанату в размере 4000 евро и запрет на посещение спортивных объектов сроком на 12 месяцев.
При этом продолжается расследование произошедшего следственным судом. Фанату грозит до трех лет тюрьмы.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
